SENA se pronuncia tras denuncia de Paloma Valencia sobre presuntos nombramientos de última hora

Este lunes, 6 de julio, la senadora y excandidata presidencial, Paloma Valencia, denunció presuntos nombramientos de última hora en el SENA.

“A pocas semanas de terminar el Gobierno Petro, la dirección del SENA acelera el proceso para proveer 129 cargos de Directores Regionales y Subdirectores de Centro. Lo más grave es que, a última hora, reactiva la etapa de entrevistas, una evaluación subjetiva que equivale al 15 % del puntaje total, justo cuando el país ya eligió un nuevo gobierno“, denunció la de Uribe en X.

Paloma Valencia advierte que el Gobierno Petro buscaría dejar “amarrados” 129 cargos clave en el SENA antes de la llegada de De La Espriella

En su denuncia, la congresista fue enfática en decir que “las instituciones no pueden convertirse en fortines políticos de salida”.

Y agregó: “Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder. Es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella”.

Teniendo en cuenta la denuncia de Valencia, el SENA emitió un comunicado esta mañana de martes, 7 de julio.

Afirmó que el proceso de selección meritocrático se viene llevando a cabo desde el 10 de agosto de 2023 de manera abierta a la ciudadanía.

“El proceso de selección meritocrático que se adelanta para la provisión de los cargos de Director Regional y Subdirector de Centro corresponde al cumplimiento de la Constitución, la ley y los decretos que regulan la provisión de estos empleos. Este proceso se viene gestionando desde el 10 de agosto de 2023. La inscripción al proceso meritocrático se realizó de manera abierta a la ciudadanía. Todos los interesados tuvieron la oportunidad de participar, sin consideración a su filiación política o a cualquier otra condición distinta al mérito”, indicaron desde el SENA.

En el comunicado del SENA también resaltaron que las tres pruebas ya aplicadas fueron elaboradas y calificadas en su totalidad por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

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“La prueba oral (entrevista) está diseñada en la forma establecida por la norma que regula estos procesos y será aplicada con la metodología prevista y un (1) jurado del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad técnica e independiente que garantiza la imparcialidad y la transparencia en su aplicación. Todo el proceso meritocrático ha sido publicado a través de la página web del SENA, para conocimiento y control de todos los ciudadanos. El SENA ha atendido todas las observaciones y recomendaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones preventivas. La escogencia de las personas que ocuparán los empleos de Director Regional y Subdirector de Centro será gestionada por la nueva administración del SENA”, concluyeron.