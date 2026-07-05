Alcaldía de Bogotá abrió becas con matrícula 100 % gratis para jóvenes: así puede postularse

La Alcaldía de Bogotá continúa impulsando programas para ampliar las oportunidades educativas de los ciudadanos. Luego de anunciar una convocatoria para entregar computadores gratuitos a familias lideradas por madres cabeza de hogar con hijos matriculados en colegios distritales, ahora presentó una nueva iniciativa enfocada en la formación de los jóvenes.

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Se trata de una convocatoria de becas que permitirá a personas entre los 14 y los 28 años acceder de manera gratuita a programas técnicos laborales por competencias, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y mejorar sus posibilidades de ingresar al mercado laboral.

La iniciativa es liderada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), en alianza con la Secretaría Distrital de Gobierno, las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local. Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 7 de julio de 2026.

¿Qué ofrecen las becas?

Los jóvenes seleccionados podrán estudiar en instituciones como la Universidad de La Sabana, Kuepa, Tecnisistemas y FEE Estudio Empresarial, donde tendrán acceso a programas relacionados con enfermería, cocina, administración, mercadeo, atención a la primera infancia, tecnología y otras áreas con alta demanda laboral.

La iniciativa cubrirá el 100 % del valor de la matrícula. Foto: Getty Images

Uno de los principales beneficios es que las becas cubren el 100 % del valor de la matrícula durante todo el proceso de formación, por lo que los estudiantes no tendrán que asumir ese costo.

Además, quienes sean beneficiarios recibirán apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación para facilitar su inserción al mundo del trabajo a través de la estrategia ‘Jóvenes con Oportunidades’.

La convocatoria está dirigida a jóvenes bachilleres que residan en Bogotá y cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia Atenea.

El propósito del programa es brindar herramientas que les permitan fortalecer sus competencias, acceder a formación de calidad y ampliar sus oportunidades de conseguir empleo.

Las inscripciones estarán abiertas únicamente hasta el 7 de julio. Foto: Getty Images

¿Cómo inscribirse?

Quienes deseen postularse deberán hacer la inscripción a través de la plataforma SICORE. Para ello, es necesario crear una cuenta —o iniciar sesión si ya tienen una—, diligenciar o actualizar la hoja de vida, adjuntar los documentos requeridos y elegir hasta tres programas disponibles en la convocatoria ‘Jóvenes a la E – EFT 4’.