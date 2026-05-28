La Alcaldía de Medellín habilitó 142 puntos de atención presencial para orientar a los aspirantes a las 1.300 becas y créditos condonables disponibles este año en la ciudad.

Alcaldía anunció 1.300 becas en Medellín para pregrado, posgrado, docentes y deportistas; “La inversión más alta en la historia”

Los puntos de atención estarán distribuidos en toda la ciudad

Los espacios de orientación fueron habilitados en las 16 comunas, los cinco corregimientos y en 18 instituciones de educación superior de Medellín.

El objetivo es el de acercar la información a quienes desean continuar sus estudios de pregrado o posgrado.

Según explicó Sapiencia, la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, los ciudadanos podrán recibir acompañamiento sobre requisitos, documentación y proceso de inscripción.

La entidad indicó además que las ubicaciones exactas y horarios de atención pueden consultarse a través de Sapiencia Medellín, donde también se encuentra habilitada la información oficial de la convocatoria.

El acompañamiento estará disponible hasta el miércoles 3 de junio al mediodía, fecha límite para realizar las postulaciones.

La convocatoria contempla 772 cupos para programas de pregrado, 438 para estudios de posgrado en Colombia y el exterior, 50 becas de maestría dirigidas a docentes del Distrito y 40 apoyos para deportistas destacados.

La inversión supera los $41.000 millones provenientes de recursos de Presupuesto Participativo.

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Si aún no tienes claro el proceso, aquí te mostramos qué debes revisar antes de inscribirte, cuáles datos necesitas tener a la mano y qué debes verificar si te vas a presentar a pregrado o posgrado nacional en IES… pic.twitter.com/6HeUhILMmI — SapienciaMed (@SapienciaMed) May 27, 2026

Sapiencia busca llevar la información directamente a los barrios

Además de los puntos fijos de atención, Sapiencia mantiene activas las Ferias Siguiente Nivel.

Consistern en jornadas itinerantes que recorren distintos sectores de Medellín para acercar las oportunidades de educación superior a estudiantes y familias.

“Las Ferias Siguiente Nivel son un puente directo entre los sueños de nuestros jóvenes y las oportunidades reales que ofrece el Distrito. No esperamos a que los estudiantes busquen las alternativas, llegamos hasta sus colegios y barrios”, afirmó el director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.

Durante este año ya se realizaron jornadas en el corregimiento San Antonio de Prado y en la comuna 8, Villa Hermosa, donde participaron más de 3.500 estudiantes.

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La administración distrital proyecta realizar 20 ferias durante 2026 y alcanzar cerca de 17.000 jóvenes en diferentes sectores de la ciudad.

La próxima feria está programada para hoy jueves, 28 de mayo, en la Institución Educativa La Candelaria, ubicada en la comuna 1 Popular, donde se espera la asistencia de alrededor de mil estudiantes de colegios oficiales.

Con esta estrategia, la administración distrital busca ampliar el acceso a la educación superior.

La idea es facilitar que más jóvenes puedan completar su proceso de inscripción con acompañamiento directo, especialmente en sectores donde el acceso a la información suele ser más limitado.