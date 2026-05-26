El calor en Medellín ya no se siente solo durante el día. En las noches y madrugadas, miles de habitantes del Valle de Aburrá perciben un ambiente más pesado y bochornoso, incluso después de las lluvias.

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El calor queda atrapado sobre el Valle de Aburrá

La explicación, según expertos del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), está en un fenómeno atmosférico conocido como “efecto cobija térmica”.

Consiste en una condición que impide que el calor acumulado durante el día escape con normalidad durante la noche.

De acuerdo con Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del SIATA, las temperaturas mínimas nocturnas han aumentado entre uno y dos grados frente a los promedios históricos.

Esto significa que las madrugadas ya no alcanzan niveles frescos como ocurría habitualmente en Medellín y otros municipios metropolitanos.

El fenómeno comienza durante las mañanas y primeras horas de la tarde, cuando el cielo permanece despejado y la radiación solar calienta con fuerza la superficie urbana.

El concreto, el asfalto y las edificaciones absorben gran parte de esa energía térmica.

Sin embargo, al caer la noche, aparecen capas de nubosidad baja y media que funcionan como una barrera atmosférica que evita el enfriamiento natural del territorio.

Los meteorólogos explican que, en condiciones normales, el suelo libera parte del calor acumulado hacia la atmósfera durante la noche mediante un proceso conocido como enfriamiento radiativo.

Pero cuando existe abundante nubosidad, ese calor queda atrapado cerca de la superficie y genera la sensación de bochorno que actualmente perciben los habitantes del Valle de Aburrá.

El comportamiento climático de Medellín también está influenciado por la forma geográfica del Valle de Aburrá.

La ciudad se encuentra rodeada por montañas que dificultan la circulación del viento y reducen el intercambio natural del aire.

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana han explicado que estas características convierten al valle en una especie de corredor cerrado.

El calor, la humedad y los contaminantes permanecen más tiempo concentrados sobre la zona urbana.

A esto se suman otros factores como el crecimiento urbano acelerado, la reducción de cobertura vegetal y el aumento de superficies que absorben calor.

Investigaciones académicas sobre la temperatura superficial en Medellín han advertido que la expansión urbana favorece la aparición de “islas de calor”,.

Son sectores donde la temperatura es considerablemente más alta por la acumulación térmica de materiales urbanos.

Las altas temperaturas en Medellín y el Valle de Aburrá están relacionadas con el llamado efecto “cobija térmica”, un fenómeno que impide que el calor escape durante la noche, según expertos del SIATA. Foto: SEMANA (Juan Carlos Sierra) / Getty Images (lamyai) / Montaje: Semana

El calor nocturno ya afecta la vida cotidiana en Medellín

El aumento de las temperaturas nocturnas ha comenzado a modificar hábitos cotidianos entre los habitantes del área metropolitana.

La compra de ventiladores ha aumentado y muchas personas reportan dificultades para dormir debido a la sensación de aire pesado durante la madrugada.

En redes sociales y foros digitales, ciudadanos de Medellín describen la ciudad como una “olla a presión”.

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Aseguran que el calor ya no se parece al clima templado tradicional por el que la capital antioqueña era conocida.

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan mantener una hidratación constante, reducir la exposición al sol en horas de máxima radiación y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas durante los episodios de altas temperaturas.