Medellín aprobó millonaria adición presupuestal tras superávit fiscal del distrito.

El Concejo Distrital aprobó una nueva adición presupuestal sustentada en el superávit fiscal y en el aumento del recaudo tributario reportado por la Alcaldía.

Medellín contará con $399.201 millones adicionales para ejecutar proyectos sociales, educativos y de infraestructura durante 2026.

Los recursos fueron incorporados al presupuesto del Distrito tras la aprobación del Concejo de Medellín y provienen principalmente del superávit fiscal alcanzado por la administración distrital.

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El Distrito incorporará nuevos recursos al presupuesto

La aprobación de esta adición presupuestal representa uno de los movimientos financieros más importantes del año para la administración de Medellín.

Según explicó la Alcaldía, el dinero adicional permitirá acelerar programas de inversión pública en sectores considerados prioritarios para la ciudad.

La incorporación de los recursos fue respaldada por el comportamiento favorable de las finanzas distritales y por un incremento en el recaudo tributario durante los últimos meses.

La administración distrital aseguró que el superávit se logró gracias a medidas de control del gasto, recuperación de cartera y estrategias para incentivar el pago oportuno de impuestos.

Los sectores que recibirán mayor inversión

La adición presupuestal aprobada por el Concejo de Medellín permitirá reforzar proyectos sociales, educativos y de infraestructura que la administración distrital considera prioritarios para 2026.

Deporte, educación, vivienda y programas de atención a la primera infancia concentran buena parte de los nuevos recursos incorporados al presupuesto.

El deporte será uno de los sectores más beneficiados

Una de las entidades que recibirá mayores recursos será el Inder Medellín. La inversión supera los $148.000 millones.

Estará destinada al mejoramiento de escenarios deportivos, mantenimiento de espacios recreativos y fortalecimiento de programas comunitarios relacionados con actividad física y recreación.

La administración busca intervenir canchas, placas polideportivas y espacios públicos en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

Además, fortalecerá eventos y programas deportivos dirigidos a niños, jóvenes y adultos mayores.

Una de las mayores inversiones aprobadas por Medellín estará destinada al mejoramiento de escenarios deportivos y programas de recreación en diferentes comunas de la ciudad. Foto: Getty Images

Educación y primera infancia también tendrán mayor inversión

Otro de los sectores priorizados será el educativo.

Parte importante de los recursos aprobados se dirigirá a infraestructura escolar, adecuaciones locativas y mantenimiento de sedes educativas oficiales.

La Secretaría de Educación contará con más de $41.000 millones para mejorar condiciones físicas de colegios y avanzar en proyectos de modernización educativa.

La inversión también alcanzará programas sociales enfocados en primera infancia.

Buen Comienzo recibirá cerca de $27.000 millones adicionales para fortalecer la atención integral de niños y niñas en la ciudad.

La Alcaldía indicó que estos recursos buscan ampliar cobertura y garantizar continuidad en procesos de nutrición, acompañamiento psicosocial y formación temprana.

Habrá recursos para vivienda y medioambiente

La adición presupuestal también contempla inversiones en vivienda y sostenibilidad ambiental.

Parte del dinero se destinará a mejoramientos de vivienda, legalización urbanística y programas de apoyo habitacional para familias vulnerables.

En materia ambiental, el Distrito financiará proyectos relacionados con manejo de residuos sólidos, protección animal y recuperación de espacios ambientales urbanos.

Estas inversiones hacen parte de la estrategia de la administración distrital para fortalecer programas sociales y responder a necesidades acumuladas en diferentes sectores de la ciudad.

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La aprobación de estos recursos se suma al presupuesto general aprobado previamente para Medellín durante 2026, que supera los $12 billones.

La Alcaldía ha señalado que más del 80 % de ese presupuesto estará enfocado en inversión social, infraestructura y programas estratégicos para la ciudad.