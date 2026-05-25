Alcaldes del Oriente antioqueño y la ANI buscan destrabar proyectos clave de movilidad en la región

Los alcaldes del Oriente antioqueño sostuvieron una mesa técnica con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en Bogotá para avanzar en soluciones que permitan destrabar proyectos estratégicos de movilidad que impactan el desarrollo económico, social y la conectividad de la región.

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El encuentro contó con el acompañamiento de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) y sirvió para revisar alternativas frente a obras priorizadas que hoy enfrentan dificultades relacionadas con gestión predial y mecanismos contractuales.

Durante la reunión, los mandatarios insistieron en la necesidad de acelerar decisiones para garantizar la continuidad de proyectos viales y peatonales considerados fundamentales para miles de ciudadanos del Oriente antioqueño.

Alcaldes del oriente antioqueño Foto: cortesía

Entre los temas discutidos estuvieron los avances en procesos de gestión predial que permitan viabilizar distintas intervenciones de infraestructura, especialmente en corredores con alta demanda de movilidad y conexión regional.

“La Agencia Nacional de Infraestructura se compromete con las obras que están planteadas en los diferentes municipios, además de buscar mecanismos contractuales después de ley de garantías para que las obras se ejecuten con los recursos que se han recogido en la región y precisamente para ser invertidos en la región. Esto implica un trabajo articulado entre la ANI y las diferentes alcaldías para poder concretar el mecanismo de contratación y que estas obras se ejecuten rápidamente”, manifestó Jorge Rivas, alcalde de Rionegro.

Desde la ANI, según se informó en el encuentro, hubo disposición para seguir revisando alternativas técnicas y jurídicas que permitan dar viabilidad a los proyectos que actualmente son considerados estratégicos para el territorio.

Como resultado de la reunión, se acordó conformar una mesa permanente de información y seguimiento entre los alcaldes del Oriente antioqueño y la ANI, con el acompañamiento de Asointermedias, con el fin de mantener canales directos de comunicación y avanzar en soluciones concretas.

Alcaldes del oriente antioqueño Foto: cortesía

Las partes coincidieron en que la continuidad de estas obras es clave para fortalecer la competitividad de las ciudades intermedias y mejorar la conectividad regional.

Asimismo, las alcaldías reiteraron su compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y las entidades competentes para impulsar proyectos que respondan a las necesidades actuales y futuras del Oriente antioqueño.

Finalmente, los mandatarios destacaron el papel de Asointermedias como articulador institucional y enlace para facilitar los espacios de diálogo con el Gobierno Nacional y las entidades responsables de los proyectos de infraestructura.