Asointermedias respalda política de Paz Electoral de la Procuraduría y pide blindar las elecciones de 2026 en las regiones

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, anunció su respaldo a la política de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación con miras a las elecciones de 2026, al considerar que la transparencia y la seguridad jurídica en los procesos electorales son condiciones fundamentales para garantizar la estabilidad institucional y el desarrollo en las regiones del país.

A través de un comunicado, la organización señaló que mantiene un “compromiso inquebrantable con la institucionalidad y la transparencia democrática”, al tiempo que reiteró su apoyo a la iniciativa promovida por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, orientada a prevenir irregularidades y garantizar que los próximos comicios se desarrollen en condiciones de legalidad y seguridad.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez; Santiago Ospina, director de Intermedias; Gregorio Eljach, procurador general Foto: cortesía

Desde la asociación explicaron que la defensa del voto y la protección de las urnas se han convertido en una prioridad para los gobiernos locales que integran el gremio de ciudades intermedias. Según indicaron, estas garantías resultan determinantes para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y proteger los procesos políticos en los territorios.

El director de Asointermedias, Santiago Ospina, afirmó que los municipios que conforman la asociación juegan un papel clave en la estabilidad política del país. “Nuestras ciudades intermedias son hoy los verdaderos epicentros del desarrollo de Colombia. No solo conectamos al país, sino que somos el primer muro de contención en defensa de la democracia”, señaló.

Ospina agregó que la organización busca fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y los mandatarios locales para evitar riesgos electorales. “Queremos que el Procurador y el Gobierno Nacional nos acompañen en nuestra Cumbre para blindar, de manera articulada, la transparencia que los ciudadanos exigen”, sostuvo.

Como parte de esta estrategia, Asointermedias anunció que extenderá una invitación formal al procurador general para que participe en la próxima cumbre de la asociación, un encuentro en el que se espera la presencia de alcaldes de distintas ciudades intermedias del país.

De acuerdo con la organización, también se buscará convocar a varios ministerios y entidades del Gobierno Nacional con el objetivo de establecer un diálogo institucional que permita atender aspectos relacionados con seguridad electoral, logística y mecanismos de transparencia en los territorios.

La asociación señaló que el objetivo es que la política de “Paz Electoral” se traduzca en acciones concretas en cada una de las ciudades que integran el gremio, con el fin de garantizar que las elecciones de 2026 se desarrollen con plenas garantías democráticas para los ciudadanos.