Gobernadora del Meta pide al Congreso respaldar posesión de Abelardo De La Espriella fuera de Bogotá

Por medio de una carta, la gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés Zambrano, le pidió al Congreso de la República que respaldara la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella fuera de Bogotá, como lo solicitó su equipo en una misiva.

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“Como gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, quiero expresarles, con profundo respeto, mi emoción y mi esperanza frente a la propuesta del presidente electo, doctor Abelardo de la Espriella, de realizar su posesión presidencial en un territorio colombiano y no en el tradicional escenario del Capitolio Nacional”, manifestó.

De igual manera, la mandataria dijo que dar esta autorización sería un mensaje de inclusión para los territorios más alejados de Colombia.

“Esta iniciativa nació del presidente electo y quiero reconocerla, agradecerla y respaldarla públicamente porque representa mucho más que un cambio de escenario. Representa la posibilidad de comenzar una nueva etapa para Colombia, una etapa en la que las regiones dejen de sentirse observadoras de las grandes decisiones nacionales para convertirse, definitivamente, en protagonistas de ellas”, señaló.

Al tiempo, dijo que desde hace varios años los habitantes de las regiones de Colombia han sentido al Estado lejos y que las decisiones clave son tomadas desde Bogotá y no desde las zonas donde se encuentran los problemas.

“Durante muchos años, millones de colombianos sintieron que para acercarse al Estado debían viajar hasta Bogotá. Las regiones aprendieron que las decisiones fundamentales siempre parecían ocurrir lejos de sus montañas, de sus llanuras, de sus costas, de sus selvas y de sus comunidades. Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje diferente: que el Estado también puede caminar hacia sus territorios; que la institucionalidad también puede encontrarse con la gente allí donde vive, trabaja, produce, sueña y defiende todos los días a Colombia”, afirmó.

Del mismo modo señaló: “La Constitución dispone que el Presidente de la República tome posesión ante el Congreso, y nadie pretende modificar ese principio. Todo lo contrario. Lo que hoy se propone es que sea precisamente el Congreso —la institución que representa a todos los departamentos y a todos los territorios de Colombia— quien acompañe ese acto desde una región del país”.

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Cortés les dijo a los congresistas que ellos representan a la ciudadanía en general, no únicamente a una sede física.

“Porque ustedes no representan un edificio. Representan millones de colombianos. Representan pueblos, ciudades, montañas, llanuras, selvas y costas. Representan precisamente a esas regiones que durante tanto tiempo han esperado sentirse más cerca de las decisiones nacionales”, expresó.

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos aseguró que una posesión presidencial fuera de Bogotá enviaría uno de los mensajes institucionales más importantes de los últimos años.

“Estoy convencida de que, si ustedes acompañan este gesto, no solo estarán posesionando a un Presidente de la República. Estarán enviando uno de los mensajes institucionales más poderosos de nuestra historia reciente: que Colombia comienza una nueva etapa en la que la Nación reconoce el inmenso valor de sus territorios y entiende que el desarrollo del país se construye desde ellos y con ellos”, indicó.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, presidenta de la FND. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Como gobernadora del Meta, Cortés puso a consideración del Congreso la Base Aérea de Apiay como posible escenario para la ceremonia presidencial, resaltando su simbolismo para la Fuerza Pública.

“También quiero reconocer la sensibilidad del presidente electo al proponer que este acto pueda realizarse en una guarnición militar. Sería un homenaje profundamente justo para miles de hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía que, durante décadas, han protegido la democracia, la institucionalidad y la vida de los colombianos desde los territorios más difíciles del país”, afirmó.