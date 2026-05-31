Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, lanzó fuerte mensaje a Gustavo Petro: “No puede desconocer desde ningún punto de vista”

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, rechazó contundentemente las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las elecciones, defendiendo la transparencia y legitimidad de la jornada democrática.

A través de un pronunciamiento público, la mandataria aseguró que el jefe de Estado no puede cuestionar los resultados electorales sin presentar pruebas que sustenten sus afirmaciones.

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“No, presidente Gustavo Petro, usted no puede desconocer desde ningún punto de vista y sin ninguna evidencia los resultados de este domingo”, expresó Cortés.

No presidente @petrogustavo, usted no puede desconocer desde ningún punto de vista y sin ninguna evidencia los resultados de este domingo.



La de hoy fue una jornada democrática impecable, enmarcada en la transparencia, la eficiencia y la integridad de sus instituciones. Hubo… https://t.co/lZ7x92wdJB — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) June 1, 2026

La gobernadora calificó la jornada como “impecable”, destacando que estuvo marcada por la transparencia, la eficiencia y la integridad institucional. Asimismo, resaltó que existieron plenas garantías tanto para los ciudadanos como para los candidatos que participaron en el proceso.

Cortés también reconoció el trabajo realizado por la Registraduría, los jurados de votación, los organismos de control, las veedurías ciudadanas y los observadores internacionales, así como el acompañamiento de la Fuerza Pública durante la jornada electoral.

“Los funcionarios de la Registraduría hicieron su trabajo con rectitud e integridad; los jurados de votación igual. La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Policía, el Ejército, las veedurías y los organismos internacionales también”, afirmó.

En su calidad de presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora anunció además la convocatoria de una reunión extraordinaria de los gobernadores del país con el propósito de respaldar institucionalmente el proceso electoral y rechazar formalmente los señalamientos realizados por el mandatario.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, presidenta de la FND. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Los gobernadores de Colombia somos garantes del proceso y lo respaldamos, así como sus resultados, y por ello hemos convocado una reunión extraordinaria para rechazar de manera formal sus afirmaciones y proteger al país de cara a la segunda vuelta presidencial”, señaló.

Finalmente, Cortés cerró su mensaje con una defensa de la institucionalidad democrática y un llamado al respeto por la voluntad expresada en las urnas.

Balance de las elecciones en el Meta

Cortés también destacó el desarrollo de la jornada electoral en el departamento del Meta, que transcurrió en completa normalidad, con amplias garantías de seguridad y una alta participación ciudadana.

La mandataria agradeció el compromiso de los ciudadanos por su comportamiento ejemplar durante las votaciones y reconoció el trabajo articulado de las instituciones que hicieron posible el éxito del proceso.

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“Hoy el Meta tuvo una jornada electoral tranquila, segura y ampliamente participativa. Quiero agradecer en este importante logro a los ciudadanos por su comportamiento ejemplar, a la Fuerza Pública, la Registraduría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los jurados de votación, alcaldías y servidores públicos que trabajaron durante semanas y hoy con todas sus fuerzas para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio democrático”, señala la gobernadora.