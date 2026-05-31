Iván Cepeda cuestiona los resultados de la primera vuelta presidencial: advierte sobre un “desfase” de 885.000 cédulas en el censo electoral

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, cuestionó los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que quedó en segundo lugar detrás de Abelardo de la Espriella.

“Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de esas situaciones. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare”, manifestó el candidato.

Segundo, según Cepeda, existe “información e indicios” sobre mesas de votación con presuntas “votaciones atípicas”.

“Lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, agregó el candidato del Pacto Histórico.

Aseguró que pueden decir que no quieren “aceptar un resultado en democracia” y recordó los “agravios” que ha sufrido en lo que va de la elección presidencial.

Dijo que, horas antes de la consulta del Pacto Histórico para elegir candidatos al Congreso y Presidencia, “miles de puestos electorales fueron cambiados de lugar”.

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“Cientos de miles de personas no pudieron ejercer su derecho al voto por esa situación que nunca se aclaró. Después, recuerden, estaba prevista una consulta interpartidista. Mi candidatura fue vetada por el Consejo Nacional Electoral”, sostuvo.

Además, el candidato del petrismo pide una “auditoría seria” a la campaña de Abelardo de la Espriella, asegurando que su campaña fue “austera”.

Igualmente, junto a figuras como Juan Fernando Cristo y Carlos Caicedo, Cepeda le dijo a su público que ganarán en segunda vuelta, agradeciendo a las organizaciones sociales que lo apoyaron en la campaña.