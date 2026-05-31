Iván Cepeda, candidato presidencial del Gobierno, puso un manto de duda sobre los resultados electorales que le dieron el triunfo a Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

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Transcurridas pocas horas desde que la Registraduría entregara los resultados de los comicios que fuerzan a una segunda vuelta el próximo 21 de junio, el candidato Cepeda la emprendió contra el expresidente Álvaro Uribe.

El candidato presidencial Iván Cepeda refiriéndose a los resultados, este domingo 31 de mayo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Lo nuestro se hizo con la movilización de la gente, en Medellín, por ejemplo, donde reunimos decenas de miles de personas a pesar de acciones violentas de la extrema derecha, como por ejemplo la de un concejal que se paseaba por la ciudad con un bate amenazando a nuestra militancia y a nuestros dirigentes. ¿Y quién incentivaba ese tipo de acciones criminales y truculentas? Pues obviamente, el jefe de la extrema derecha, el señor Álvaro Uribe que solamente sabe hacer así las cosas con métodos violentos y criminales. Hay que decirlo claramente“, dijo Cepeda contra el expresidente Uribe.

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Poco después de que se anunciara que De la Espriella era el ganador de la contienda electoral de este domingo 31 de mayo, el expresidente Uribe anunció su apoyo al candidato del movimiento político llamado Defensores de la Patria.

“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social de la economía fraterna, del estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyados por los grupos terroristas. Elijamos presidente al doctor Abelardo de la Espriella”, dijo Uribe a través de un video.

“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un video difundido en X. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eTaxG6a7OK — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo desconocer los resultados de los comicios que dieron como ganador a De la Espriella.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”, dijo el jefe de Estado a través de X.

Acto seguido, el jefe de Estado dijo que: “Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

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Finalmente, manifestó que los únicos resultados que aceptará, son los de las comisiones escrutadoras.

“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, concluyó el presidente Petro.