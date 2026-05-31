Juan Daniel Oviedo se pronuncia tras su derrota: “Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia y el machismo”

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, en la que fueron derrotados Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial aseguró que el próximo 3 de junio informará en qué campaña aterrizará.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Lo que esperábamos era que Colombia entendiera que esta suma entre distintos era un camino para reconocer nuestra realidad. Mi solidaridad con Paloma porque ella contaba con el respaldo de la votación de una gran consulta de 5.800.000 personas (...) que desaparecieron por una campaña machista, homofóbica”, señaló el excandidato vicepresidencial.

Y siguió: “Lo más importante que quiero dejar claro es que yo, como proyecto político, me debo a Bogotá y a los bogotanos, y aquí seguiremos”.

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Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

Frente al apoyo de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella, Oviedo aseguró que ella tomó una decisión en libertad, pero qué él entrará en una fase de deliberación, reuniones y consultas para tomar la mejor determinación para el electorado que representa.

“Yo cumplí mi palabra. Asumí con gallardía y responsabilidad este compromiso de la fórmula de Paloma Valencia, pero en realidad hoy me duele que los resultados se debatan entre los extremos populistas que nos llevan a no reconocer los verdaderos problemas del país. Por eso, al ser un resultado sorpresivo requiere de una decisión responsable”, aseguró Oviedo.

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Candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Alejandro Acosta

El excandidato vicepresidencial terminó su intervención asegurando: “Tenemos que darnos cuenta de que el país se debate entre los extremos populistas de un candidato machista y homofóbico, y de un candidato que no ha querido dar la cara alrededor de un proyecto político, económico y social que quiere brindarle al país en los próximo cuatro años (...) con un presidente que de forma ramplona muestra su voto faltando al respeto de la dignidad presidencial”.