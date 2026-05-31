El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales tras obtener más de diez millones de votos, por encima del aspirante Iván Cepeda, con quien se disputará la Presidencia en segunda vuelta el próximo 21 de junio.

Tras el triunfo de De la Espriella en las urnas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió en X un mensaje.

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“Que pronto cese la horrible noche. Seguiremos trabajando desde Medellín para aportarle a Colombia. Seguiremos resistiendo y seguiremos sacando a Colombia. Adelante desde las regiones", dijo puntualmente Gutiérrez en X.

Fico Gutiérrez lanza mensaje tras el triunfo de Abelardo de la Espriella: “Que pronto cese la horrible noche”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9oJwM8u74H — Revista Semana (@RevistaSemana) June 1, 2026

Vale destacar que, también en X, el presidente Gustavo Petro no reconoció los resultados electorales.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son de norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, dijo Petro en parte de su mensaje en X.