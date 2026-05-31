“SEMANA merece reconocimiento por informar con veracidad a sus lectores y por su compromiso con la independencia”: Andrei Roman, CEO de AtlasIntel

En la carrera presidencial, AtlasIntel fue objeto de controversia, ataques e intentos de censura. Sin embargo, los resultados electorales demostraron que fue la encuestadora que mejor acertó con sus predicciones.

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Andrei Roman, el CEO de AtlasIntel, envió un fuerte mensaje en redes sociales. “Queridos colombianos: AtlasIntel siempre les dijo la verdad“, dijo.

En otra publicación, Roman publicó un mensaje frente a esta casa electoral.

“Me gustaría agradecer a Gabriel Gilinski, Yesid Lancheros y a todo el equipo de revista SEMANA por asociarse con AtlasIntel en este ciclo electoral. Muy criticada por su agenda editorial, SEMANA merece reconocimiento por informar con veracidad a sus lectores y por su compromiso con la independencia mediática y el debate democrático. Muchos medios intentaron usar las encuestas para manipular la opinión pública a favor de un candidato específico. SEMANA no fue uno de ellos".