“SEMANA merece reconocimiento por informar con veracidad a sus lectores y por su compromiso con la independencia”: Andrei Roman, CEO de AtlasIntel

En la carrera presidencial, AtlasIntel fue objeto de controversia, ataques e intentos de censura. Sin embargo, los resultados electorales demostraron que fue la encuestadora que mejor acertó con sus predicciones.
Andrei Roman, el CEO de AtlasIntel, envió un fuerte mensaje en redes sociales. “Queridos colombianos: AtlasIntel siempre les dijo la verdad“, dijo.
Queridos colombianos:— Andrei Roman (@andrei__roman) May 31, 2026
AtlasIntel siempre les dijo la verdad.
En otra publicación, Roman publicó un mensaje frente a esta casa electoral.
“Me gustaría agradecer a Gabriel Gilinski, Yesid Lancheros y a todo el equipo de revista SEMANA por asociarse con AtlasIntel en este ciclo electoral. Muy criticada por su agenda editorial, SEMANA merece reconocimiento por informar con veracidad a sus lectores y por su compromiso con la independencia mediática y el debate democrático. Muchos medios intentaron usar las encuestas para manipular la opinión pública a favor de un candidato específico. SEMANA no fue uno de ellos".