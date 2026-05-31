“Gustavo Petro perdió las elecciones con Iván Cepeda”: Pedro Medellín analizó los resultados electorales y también se refirió a Álvaro Uribe

El reconocido académico y analista político, Pedro Medellín, hizo un completo análisis sobre los resultados electorales de este domingo, 31 de mayo. Y luego de que la Registraduría adelantará el conteo del 97 % de las mesas de votación y el país conociera el resultado del amplio triunfo de Abelardo de la Espriella, resumió que el presidente Gustavo Petro había perdido las elecciones este fin de semana.

Al fin y al cabo, los votos de Cepeda son los de Petro, quien, indirectamente, a su juicio, se echó encima esa candidatura presidencial.

“Iván Cepeda estaba montado en la campaña de Gustavo Petro. Este lunes le toca arrancar su campaña, la de él, a la Presidencia porque ya se vio que la evaluación que hicieron los colombianos, aunque apretadita, perdió. Gustavo Petro perdió las elecciones y Álvaro Uribe Vélez también perdió las elecciones. Les ganó un outsider y él le dará juego a todos los que lleguen”, dijo Medellín.

El analista político cree que la estrategia de Cepeda en segunda vuelta tendrá que cambiar. Al menos, el candidato de izquierda tendrá que dejar su silencio y salir a debates y a entrevistas con los medios de comunicación. “La campaña que habíamos visto de Iván Cepeda estaba montada sobre la silla del petrismo, sobre las realizaciones de Gustavo Petro, en todas las cosas del presidente. Ahora le toca arrancar solo para realizar su propia contienda”, remató.

De la misma forma opinó el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Mottoa.

“El gran derrotado es Gustavo Petro, se fue a hacer política, a presionar alcaldes y vulnerar garantías electorales y no pudo puntear. Vamos a tener presdiente de la República y el país va a recuperar el rumbo”, opinó el congresista.