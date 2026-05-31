Daniel Briceño, el congresista más votado del uribismo, canta su voto en segunda vuelta: “Será por Abelardo de la Espriella”

Daniel Briceño es hoy uno de los políticos más influyentes del Centro Democrático. Su victoria en las urnas el pasado 8 de marzo, con más de 200 mil votos, demostró el importante papel que hoy cumple en la opinión pública.

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

Briceño aseguró que “mi voto en segunda vuelta será por Abelardo de la Espriella. El país necesita UNIDAD para derrotar a Iván Cepeda y Gustavo Petro. Siempre he actuado con coherencia, conforme a lo que pienso y en favor del país. Cuenten conmigo”.

El representante electo había sido crítico de la forma como se adelantó la campaña de Paloma Valencia. Por ejemplo, rechazó la llegada de los políticos tradicionales y aseguró que la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial no fue acertada.