Marbelle casi se queda sin votar este domingo: esta fue la causa por la que estuvo cerca de perderse la jornada electoral

Marbelle se ha consolidado como una de las figuras públicas más activas y comentadas en las redes sociales. Aunque gran parte de su reconocimiento se debe a su extensa trayectoria en la industria musical, la artista también se ha convertido en una voz frecuente en debates de actualidad y temas de interés nacional.

A través de plataformas digitales como X e Instagram, la intérprete de Collar de Perlas Finas suele compartir constantes pronunciamientos sobre política captando la atención de cientos de usuarios que, generalmente, no tardan en reaccionar.

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En esta jornada de elecciones, por ejemplo, apareció en sus historias de Instagram para anunciar que estuvo a punto de perderse la jornada electoral, una situación que ni sus seguidores y mucho menos sus detractores pudieron pasar por alto.

Aún así, Marbelle mostró que hizo un gran esfuerzo para participar y llegar a su lugar de votación, pues dejó claro que aunque presentaba algunas complicaciones de salud, estaba dispuesta a ejercer su derecho al voto desde las primeras horas de la mañana.

“Enfermita, pero firmes”, escribió la cantante en su publicación, demostrando el compromiso que mantiene con sus convicciones políticas. Además, aprovechó la oportunidad para manifestar públicamente su apoyo al candidato de su preferencia, el abogado Abelardo de la Espriella, haciendo referencia al lema de su campaña.

Publicación de Marbelle en la jornada electoral del 31 de mayo de 2026. Foto: Instagram @marbelle.oficial

De esta manera, aunque por poco no cumple su promesa debido a las molestias que presenta, con su pronunciamiento y la imagen que compartió dejó en claro que votó por ‘El Tigre’.

Con el paso de los años, Marbelle ha dejado clara su postura frente a distintos temas políticos y electorales, participando activamente en las conversaciones que marcan la agenda pública del país. Sus comentarios, muchas veces directos y sin filtros, suelen causar revuelo entre los internautas y convertirse rápidamente en tendencia.

Por esta razón, actualmente muchos la conocen por ser una de las celebridades colombianas que más polémica genera cuando se refiere a asuntos políticos.

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De hecho, en los días previos a las elecciones sostuvo varios intercambios subidos de tono con la actriz Diana Ángel, quien tampoco ha ocultado su postura política en las plataformas digitales y ha expresado públicamente su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda.

“¡El olor a jabón los espanta!”, escribió Marbelle hace unos días, replicando una publicación de otra cuenta de X que señalaba: “La actriz Diana Ángel amenaza con irse del país si gana Abelardo de la Espriella la presidencia”.