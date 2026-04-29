Marbelle hizo una fuerte publicación sobre el sistema de salud en Colombia y lanzó pulla: “Se está muriendo por gusto”

Marbelle se mantiene como una de las figuras que más conversación genera en el entorno digital, consolidándose como una de las celebridades más polémicas en redes sociales en Colombia. En los últimos años, la artista ha hecho públicas sus posturas políticas, destacándose por las críticas que ha dirigido al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Aunque su trayectoria musical la posicionó como una de las voces más reconocidas del país, también ha captado la atención por los comentarios que comparte en X. A través de esta red, suele publicar mensajes directos y contundentes que, en repetidas ocasiones, generan opiniones divididas y provocan intensos debates entre los usuarios.

De hecho, recientemente, Marbelle fue foco de miradas en redes sociales, luego de publicar un mensaje en el que plasmó su disgusto por las polémicas que han ocurrido con las EPS y el sistema de salud.

La cantante fue puntual en referirse a este asunto, el cual ha generado debate nacional por las intervenciones del Gobierno en cuanto al manejo de esta rama del país. Sus opiniones fueron precisas, reprochando a quienes aseguraban que no había una crisis de salud.

“Ahh, ¡ok! Ya entendí… No hay crisis de salud: ¡La gente se está muriendo por gusto!”, escribió en la publicación.

Sus palabras detonaron toda clase de reacciones en los usuarios de X, quienes manifestaron su inconformidad con lo que estaba pasando. Algunos apoyaron las palabras de la famosa, mientras que otros la criticaron por su oposición.

Cabe resaltar que Marbelle, en varias ocasiones, ha recurrido a los escenarios digitales para mostrar su inclinación política, enfrentándose a quienes son votantes del Pacto Histórico y sus representantes.

La artista, en varios momentos, ha sido blanco de comentarios y críticas, ya que algunos usuarios la atacan por palabras que lanzó en el pasado sobre irse de Colombia en caso de que ganara la izquierda.