Día de la Madre 2026: la historia detrás de la fecha y la razón por la que Cúcuta celebra un día distinto

Colombia se prepara para una de las festividades más significativas de su calendario social y cultural: el Día de la Madre. Para el año 2026, esta celebración tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo, siguiendo la tradición legal y cultural de homenajear a las madres durante el segundo domingo del quinto mes del año. Esta fecha, que moviliza sectores comerciales y familiares en todo el territorio nacional, posee un sustento jurídico y una historia que se remonta a inicios del siglo XX.

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A diferencia de otras festividades que se rigen por el calendario litúrgico o civil convencional, el Día de la Madre en Colombia tiene un respaldo legislativo específico. Bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina, el Congreso de la República de Colombia decretó la Ley 28 de 1925.

En el artículo 4 de dicha norma, se estipuló la creación de las fiestas nacionales de la Bandera y de la Madre. La ley estableció con claridad que el homenaje a las madres debía realizarse anualmente el segundo domingo de mayo. Esta normativa buscaba institucionalizar un espacio de gratitud y reconocimiento a la labor de crianza y el rol fundamental de la mujer en la estructura familiar colombiana.

¿Por qué se celebra diferente en Cúcuta?

Un aspecto particular del contexto colombiano es la variación de la fecha en el departamento de Norte de Santander. Mientras el resto del país celebra el 10 de mayo en 2026, en esta región —y específicamente en su capital, Cúcuta— la tradición dicta que el festejo se traslade al último domingo del mes.

De acuerdo con registros históricos, esta excepción no es arbitraria. El cambio se fundamenta en la conmemoración del terremoto de Cúcuta, ocurrido el 8 de mayo de 1875. El desastre natural, que cobró miles de vidas y destruyó gran parte de la infraestructura de la zona, generó un duelo histórico que coincidía temporalmente con las festividades de mayo. Por respeto a las víctimas y para separar el luto de la celebración familiar, la sociedad nortesantandereana optó por desplazar el homenaje a las madres hacia finales de mes.

El origen de esta celebración no es único, sino que responde a una amalgama de tradiciones antiguas y transformaciones religiosas. Investigaciones publicadas por National Geographic sugieren que la maternidad ha sido objeto de culto desde civilizaciones antiguas.

Antigüedad: En Grecia, se rendía tributo a Rea , considerada la madre de los dioses del Olimpo. Simultáneamente, en Roma, se realizaban festivales en honor a Cibeles , la diosa de la tierra y la fertilidad.

En Grecia, se rendía tributo a , considerada la madre de los dioses del Olimpo. Simultáneamente, en Roma, se realizaban festivales en honor a , la diosa de la tierra y la fertilidad. Influencia Cristiana: Con la expansión del cristianismo, la figura de la Virgen María centralizó el homenaje a la maternidad. Durante siglos, en diversas regiones, la fecha se asoció al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Con la expansión del cristianismo, la figura de la centralizó el homenaje a la maternidad. Durante siglos, en diversas regiones, la fecha se asoció al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. El giro al mes de mayo: La transición hacia el mes de mayo en la era moderna tiene matices tanto sociales como religiosos. En el ámbito católico, mayo es el “mes de María”. Además, la trascendencia de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal, iniciadas el 13 de mayo de 1917, reforzó la elección de este mes para muchos países de tradición hispana, incluyendo a Colombia.

El impacto económico del Día de la Madre es uno de los más altos del año, superado en ocasiones solo por la temporada navideña. Por ello, las autoridades y gremios suelen recomendar la planificación anticipada de reservas y compras.