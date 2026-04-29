Claudia Bahamón rompió el silencio por el acoso que denuncian las mujeres; mostró su indignación: “No más silencio”

Desde hace varias semanas, las mujeres han alzado la voz debido al acoso que muchas de ellas han sufrido en sus lugares de trabajo, sea el que sea.

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Esta ola de denuncias empezó con lo sucedido en Caracol Televisión, pero a raíz de esto, muchas mujeres han expuesto a sus superiores o compañeros de trabajo por tener conductas inapropiadas.

Estos fuertes momentos que enfrentan varias de ellas han hecho que figuras públicas como Claudia Bahamón, famosa presentadora colombiana, se pronuncien al respecto.

Claudia Bahamón se pronunció por el acoso que sufren las mujeres

Hace algunas horas, la presentadora publicó una foto de ella en su cuenta oficial de Instagram acompañada de un texto en donde habló acerca del acoso y el abuso que muchas mujeres han sufrido.

“Hoy quiero hablar de algo que duele. Tristemente, casi todas hemos vivido alguna situación cercana o parecida. Incluso yo he sido testigo de cosas que les han pasado a colegas y compañeras de trabajo. Y es justamente por eso que hoy estoy aquí, escribiendo este mensaje”, escribió inicialmente.

Claudia Bahamón, presentadora colombiana. Foto: Instagram: @claudiabahamon

Claudia en su mensaje tenía un objetivo muy claro y era afirmar que a todas y cada una de las mujeres que han hablado, les cree:

“A todas las mujeres que han sido acosadas o abusadas en sus trabajos: les creo, las veo y estoy de su lado. Sé que hablar no es fácil. Sé que muchas veces el miedo paraliza, que la confusión pesa y que durante años se normalizaron conductas que nunca debieron ser aceptadas”, agregó.

Muchos internautas en redes sociales llenan de críticas a estas mujeres por hablar días, semanas, meses e incluso años después, pero Claudia se encargó de mencionar que esto es algo de valorar. “Decidir hablar hoy, mañana o muchos años después no las hace débiles, las hace profundamente valientes y no se puede juzgar”, señaló.

Claudia mostró que el tema del acoso a la mujer la llena de impotencia y es algo que realmente la llena de muchísima tristeza: “Me duele este tema. Me rompe el corazón pensar en todo lo que han tenido que callar, aguantar o justificar. Y también me genera una enorme frustración e impotencia”, se lee en el texto del post.

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En esta misma publicación, Claudia también se dirigió a las personas que han llegado a estar del otro lado causando esta incomodidad. Escribió:

“Y a quienes han cruzado límites, a quienes han abusado de su poder o han disfrazado el irrespeto de ‘normalidad’, ya no hay espacio para esto”.

Por último, Claudia fue clara en mencionar que ya la hora de callar pasó y que este tema no se debe ver como algo del común y corriente: “No más silencio. No más normalización. Estoy con ustedes…”, concluyó.