Walter Mercado: estos son los números de la suerte con los que podría ganar la lotería el 30 de abril

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los representantes más importantes del mundo espiritual, pues por medio de sus escritos dejó información para las personas que confiaron en su poder.

Para el jueves 30 de abril, su sobrina Betty B. Mercado se encargó de publicar el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Estos últimos tendrían el poder de volverlo millonario en los juegos de azar.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será un día ideal para visualizar metas y avanzar con determinación hacia ellas. El dinero y el amor fluyen, pero dependerá de la actitud aprovecharlos al máximo.

Números de suerte: 9, 4, 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Evitar conflictos innecesarios será fundamental para mantener la estabilidad emocional. La disciplina permitirá avanzar con paso firme hacia el éxito.

Números de suerte: 14, 36, 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las emociones se intensifican, especialmente frente a asuntos del pasado que aún no se han cerrado.

Números de suerte: 5, 21, 39.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cada obstáculo superado refuerza el camino hacia el éxito. La fe y la conexión espiritual serán claves para mantener el equilibrio.

Números de suerte: 6, 3, 21.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se abren nuevas oportunidades que exigirán seguridad y determinación. Confiar en las propias capacidades será esencial para alcanzar metas importantes.

Números de suerte: 38, 5, 14.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La prudencia será clave, especialmente en temas de salud y comunicación. Evitar excesos y actuar con coherencia permitirá mantener el bienestar.

Números de suerte: 10, 17, 2.

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es momento de soltar cargas emocionales del pasado. La sensibilidad podría jugar en contra si no se maneja con equilibrio.

Números de suerte: 2, 50, 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El entorno social traerá momentos de alegría, pero también la necesidad de mirar más allá de las apariencias.

Números de suerte: 41, 26, 11.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El crecimiento personal estará ligado al conocimiento. Estudiar, viajar o aprender algo nuevo abrirá puertas importantes en el futuro cercano.

Números de suerte: 17, 34, 29.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El equilibrio entre lo personal y lo laboral será fundamental. Mantener una actitud tolerante evitará conflictos innecesarios.

Números de suerte: 8, 44, 3.

Horóscopo y números de la suerte. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La confianza en sí mismo marcará la diferencia. Es un día para avanzar sin miedo y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Números de suerte: 25, 18, 45.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es un momento propicio para dejar atrás limitaciones y abrirse a nuevas experiencias, especialmente en el amor.

Números de suerte: 22, 5, 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.