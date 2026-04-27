Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de abril; advertencias para cada signo

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el martes 28 de abril, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía lunar invita a bajar la intensidad y priorizar el diálogo. Será clave evitar confrontaciones innecesarias y escuchar con atención para resolver tensiones.

Números de la suerte: 10, 37, 13.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El enfoque estará en el bienestar personal. Ajustar hábitos y cuidar la salud será fundamental, evitando excesos o decisiones apresuradas.

Números de la suerte: 11, 2, 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad se potencia, pero se recomienda no dejarse llevar por ilusiones momentáneas. Mantener los pies en la tierra será clave.

Números de la suerte: 14, 3, 28.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel dentro del hogar. Evitar discusiones familiares será esencial para mantener la paz.

Números de la suerte: 45, 40, 16.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La comunicación será su mayor herramienta, pero deberá manejarse con tacto. Una palabra fuera de lugar podría generar malentendidos.

Números de la suerte: 50, 41, 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El día favorece decisiones financieras, aunque se recomienda no exigirse en exceso. La autocrítica podría jugar en contra.

Números de la suerte: 8, 22, 19.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Con la Luna en su signo, la introspección será clave. Evitar decisiones impulsivas en relaciones personales marcará la diferencia.

Números de la suerte: 26, 30, 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada invita a la calma y al descanso. Forzarse más de lo necesario podría generar desgaste emocional.

Números de la suerte: 17, 11, 32.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones sociales se activan, pero no todo lo que brilla es oro. Analizar bien propuestas o invitaciones será fundamental.

Números de la suerte: 9, 28, 17.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El equilibrio entre trabajo y vida personal será un reto. Evitar sobrecargas permitirá mantener la estabilidad.

Números de la suerte: 10, 25, 36.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas fluyen con facilidad, pero se recomienda no dispersarse. Enfocar la energía en un solo objetivo dará mejores resultados.

Números de la suerte: 18, 4, 33.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las emociones profundas podrían generar confusión. Actuar con honestidad y evitar decisiones desde el impulso será esencial.

Números de la suerte: 6, 39, 1.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.