Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de abril; advertencias para cada signo

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.
Para el martes 28 de abril, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía lunar invita a bajar la intensidad y priorizar el diálogo. Será clave evitar confrontaciones innecesarias y escuchar con atención para resolver tensiones.
Números de la suerte: 10, 37, 13.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El enfoque estará en el bienestar personal. Ajustar hábitos y cuidar la salud será fundamental, evitando excesos o decisiones apresuradas.
Números de la suerte: 11, 2, 31.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La creatividad se potencia, pero se recomienda no dejarse llevar por ilusiones momentáneas. Mantener los pies en la tierra será clave.
Números de la suerte: 14, 3, 28.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las emociones estarán a flor de piel dentro del hogar. Evitar discusiones familiares será esencial para mantener la paz.
Números de la suerte: 45, 40, 16.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La comunicación será su mayor herramienta, pero deberá manejarse con tacto. Una palabra fuera de lugar podría generar malentendidos.
Números de la suerte: 50, 41, 2.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El día favorece decisiones financieras, aunque se recomienda no exigirse en exceso. La autocrítica podría jugar en contra.
Números de la suerte: 8, 22, 19.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Con la Luna en su signo, la introspección será clave. Evitar decisiones impulsivas en relaciones personales marcará la diferencia.
Números de la suerte: 26, 30, 4.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La jornada invita a la calma y al descanso. Forzarse más de lo necesario podría generar desgaste emocional.
Números de la suerte: 17, 11, 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Las relaciones sociales se activan, pero no todo lo que brilla es oro. Analizar bien propuestas o invitaciones será fundamental.
Números de la suerte: 9, 28, 17.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El equilibrio entre trabajo y vida personal será un reto. Evitar sobrecargas permitirá mantener la estabilidad.
Números de la suerte: 10, 25, 36.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las ideas fluyen con facilidad, pero se recomienda no dispersarse. Enfocar la energía en un solo objetivo dará mejores resultados.
Números de la suerte: 18, 4, 33.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Las emociones profundas podrían generar confusión. Actuar con honestidad y evitar decisiones desde el impulso será esencial.
Números de la suerte: 6, 39, 1.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.