Diana Ángel lanzó mensaje de cara a las elecciones presidenciales e hizo llamado: “Va a ser muy difícil”

Diana Ángel se ha consolidado como una de las actrices colombianas más comentadas en el entorno digital, gracias a una trayectoria que comenzó desde temprana edad y le permitió abrirse camino en distintos espacios de los medios. Su sello personal, constancia y talento han sido claves para destacar y conectar con audiencias de varias generaciones.

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A lo largo de su carrera, la intérprete ha llamado la atención por su preparación, versatilidad y presencia en escena, cualidades que le han permitido dejar huella con cada uno de los personajes que ha encarnado. Más allá de su trabajo actoral, también ha fortalecido una comunidad de seguidores que respaldan sus opiniones y el contenido que comparte.

En años recientes, su nombre ha cobrado relevancia en redes sociales por sus posturas frente a asuntos políticos. La actriz expresó públicamente su respaldo a la campaña presidencial de Gustavo Petro, al igual que otras figuras del entretenimiento, dejando clara una posición que generó diversas reacciones entre los usuarios.

De cara a las elecciones presidenciales 2026, Diana Ángel ha enmarcado su apoyo total a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, afirmando que estará puesta para ganar en las urnas y así darle un cambio al país.

Pese a las críticas y comentarios que recibe, la famosa ha sostenido sus argumentos por los que respalda a la izquierda colombiana, reaccionando en redes a aquellos contenidos de la oposición.

Sin embargo, recientemente, Diana Ángel llamó la atención con un texto que compartió, haciendo referencia a lo que venía en las próximas semanas, muy cerca al 31 de mayo.

La actriz compartió una reflexión con motivo a lo que ha estado ocurriendo en el país, indicando que era difícil no dejarse influenciar de estos hechos y dudar. No obstante, impulsó a mantenerse unidos y fuertes, esperando que la lucidez llevara al camino más correcto.

“Hace un tiempo escribí por aquí, que esto se va a poner cada día más fuerte y va a ser muy difícil no dejarnos influenciar por acontecimientos que nos duelen. Hay que saber que estamos a un mes y medio de tomar decisiones importantes, nos necesitan a todo el pueblo para ganar, de un lado o de otro y se están jugando el poder. Mientras tanto todo el pueblo en medio del fuego cruzado, tratando de estar del lugar correcto. Pero, habrá lugar correcto? Allá o acá, quizás el medio tampoco es el lugar correcto. Tal ningún lugar es el mejor”, escribió.

“Lo más sensato sería tener un momento de lucidez, como lo ficcionó Saramago en su ensayo”, agregó.