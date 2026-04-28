Él es Anant Ambani, el magnate que tuvo la boda más cara del mundo y busca salvar a los hipopótamos de Escobar

Este 28 de abril, el empresario indio Anant Ambani anunció su disposición para trasladar a 80 hipopótamos desde Colombia hasta su centro de conservación en el estado de Gujarat, India. La propuesta surge como una alternativa humanitaria tras la reciente autorización del Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad para aplicar la eutanasia como medida de control sobre esta especie invasora, introducida originalmente por el narcotraficante Pablo Escobar.

Multimillonario indio Anant Ambani propone al Gobierno Petro llevarse los hipopótamos de Pablo Escobar: pide no aplicar eutanasia

Según un comunicado atribuido al magnate, la intención es movilizar a estos ejemplares hacia Vantara, un refugio de fauna de alta tecnología. “Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, señaló Ambani en declaraciones recogidas por diversos medios este martes.

El traslado de estos animales, que pueden pesar hasta tres toneladas cada uno, representa un desafío logístico sin precedentes. Sin embargo, Ambani cuenta con el respaldo de la infraestructura de Reliance Industries y la experiencia de su centro Vantara, que alberga especies rescatadas de diversas partes del mundo, incluidos felinos y elefantes.

Anant Ambani, de 29 años, es el hijo menor de Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries y, según los listados de Forbes y Bloomberg, el hombre más rico de Asia. Con un patrimonio familiar estimado en más de 118.000 millones de dólares, el joven heredero ha centrado gran parte de su gestión en la diversificación energética del conglomerado y, de manera personal, en el bienestar animal.

Graduado de la Universidad de Brown, Anant ejerce actualmente como director no ejecutivo de la firma familiar. Su perfil público se ha consolidado no solo por su rol en los negocios, sino por su activa participación en causas ambientales. Su madre, Nita Ambani, ha destacado en diversas entrevistas para medios que el compromiso de su hijo con la fauna es una respuesta a los desafíos personales que ha enfrentado, incluida una lucha constante contra el asma severo.

Imagen de referencia. Foto: Jorge Camacho Osorio

La vida de Anant Ambani no ha estado exenta del ojo público, especialmente tras su notable transformación física. Hace unos años, el heredero captó la atención global al perder aproximadamente 108 kilos en un periodo de 18 meses.

El sobrepeso de Anant estuvo directamente relacionado con el tratamiento médico para combatir su asma severo, el cual incluía altas dosis de esteroides. Los efectos secundarios de este tratamiento derivaron en una obesidad que el joven abordó posteriormente con un riguroso régimen en un hospital especializado en Los Ángeles.

Recientemente, el nombre de Anant Ambani ocupó los titulares mundiales debido a su enlace matrimonial con Radhika Merchant. La celebración, que se extendió por varios meses, es considerada por fuentes financieras como la boda más costosa de la historia moderna, con una inversión estimada de 600 millones de dólares.

Emmanuel Esparza se sincera sobre Robinson Díaz y aclara supuesta molestia: “No lo tenía ubicado”

La excentricidad alcanzó niveles inéditos: desde un crucero de lujo por Europa para 1.200 invitados hasta la contratación de Rihanna para un concierto privado, por el cual la artista habría cobrado 9 millones de dólares. La presencia de figuras como Mark Zuckerberg y Bill Gates en sus festejos en Jamnagar dejó claro que los Ambani no solo tienen dinero, sino una influencia geopolítica que los sitúa en la cúspide de la sociedad global.

El santuario Vantara es otra de sus grandes “excentricidades” filantrópicas: un hospital veterinario de vanguardia que utiliza hidroterapia, resonancias magnéticas y dietas diseñadas por expertos para miles de animales rescatados.

“Estos animales no eligieron dónde nacer”, afirmó el magnate, quien ve en los hipopótamos de Colombia una oportunidad para demostrar el alcance de su centro de conservación.

Aunque la fortuna de los Ambani podría cubrir fácilmente los costos de los aviones de carga necesarios para el traslado, el proceso enfrenta barreras burocráticas. A pesar de la oferta económica y logística de Ambani, el traslado de los hipopótamos depende de permisos internacionales y de la aprobación definitiva del Gobierno colombiano.

Mientras el Ministerio de Ambiente evalúa las opciones de esterilización y eutanasia, la propuesta de los Ambani se posiciona como la salida más viable para los sectores animalistas que se oponen al sacrificio de los animales.