Multimillonario indio Anant Ambani propone al Gobierno Petro llevarse los hipopótamos de Pablo Escobar: pide no aplicar eutanasia

Una nueva alternativa surgió para los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia y que poco a poco se han ido reproduciendo. El multimillonario Anant Ambani ofreció llevarse a los animales a su centro de rescate de fauna en el oeste de la India.

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La propuesta al gobierno del presidente Petro llega después de que la ministra de Ambiente, Irene Vélez, confirmara que los mamíferos serán sacrificados por medio de un procedimiento de eutanasia física y química.

Según comentó Ambani, los animales no son los culpables de la situación que se está viviendo. “Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan”, dijo.

“Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, declaró.

Vantara, el complejo privado de rescate de fauna silvestre propiedad del multimillonario, emitió un comunicado en el que le expresó directamente al Gobierno y a la ministra que están dispuestos a llevarse a los animales.

Por lo mismo, le pidió suspender la decisión de aplicar la eutanasia y que se pueda coordinar el traslado de esta especie al sitio, donde consideran que “cada vida importa y que tenemos la responsabilidad compartida de protegerla siempre que sea posible”.

En ese sentido, el centro de rescate señaló que está dispuesto a recibir a los mamíferos, sujetos a las aprobaciones necesarias, las evaluaciones veterinarias y los requisitos reglamentarios internacionales aplicables.

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“Si el Gobierno de Colombia estuviera dispuesto a considerar esta propuesta como una alternativa a la eutanasia, su implementación se llevaría a cabo de acuerdo con las aprobaciones, permisos, diligencia debida, requisitos de bioseguridad y planificación logística necesario”, indicó.

Además, invitó a la ministra Irene Vélez y a una delegación del Ejecutivo de Petro a ir hasta las instalaciones y poder visitar el área de los hipopótamos para revisar las condiciones en las que estarían allí.

El multimillonario Ambani manifestó que la compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas, por lo que reiteró la importancia de cuidar cualquier vida. “Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal”, dijo.

Estos animales llegaron después de que el narcotraficante Pablo Escobar los trajera. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija”, añadió.

Por el momento, no se ha conocido una respuesta pública por parte del Gobierno colombiano ante esta propuesta, con la que se busca evitar el sacrificio de los animales.