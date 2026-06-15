Las autoridades avanzan en la investigación contra un ciudadano estadounidense señalado de presuntamente abusar sexualmente de un niño de siete años en un apartamento de la localidad de Usaquén este domingo 14 de junio, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre lo que ocurría en el inmueble.

Revelan que extranjero capturado por presunto abuso sexual a un niño de siete años en Bogotá estaba acompañado de otro adulto

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron además a otros dos menores de edad, de 4 y 15 años, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La Fiscalía recopila pruebas para esclarecer lo sucedido y establecer si existen más personas involucradas en los hechos.

De acuerdo con información revelada por las autoridades, el hombre capturado fue identificado como Grant Gail, un ciudadano estadounidense de 36 años oriundo de Texas, que había ingresado a Colombia el pasado 6 de junio en calidad de turista.

El extranjero no se encontraba solo en el apartamento al momento de la intervención de las autoridades, pues en el lugar habría estado su pareja sentimental, cuya participación es objeto de investigación.

Presunto abusador y quien sería su pareja sentimental. Foto: Screenshot 'x'

La información conocida hasta ahora también indica que Gail adelantaba trámites relacionados con la adopción de tres menores de edad, incluyendo al niño que habría sido la presunta víctima, un aspecto que ahora está siendo verificado por las autoridades en medio de las pesquisas que buscan establecer todas las circunstancias que rodearon el caso.

Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría General de la Nación anunció la constitución de una agencia especial para intervenir en el proceso. Según explicó el organismo de control, un procurador judicial hará seguimiento permanente a las actuaciones penales y administrativas para garantizar la protección de los menores involucrados y vigilar el restablecimiento de sus derechos.

Grant Gail señalado de presuntamente abusar de un menor de 7 años y tener en su poder otros 2 niños. Foto: Screenshot 'x'

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Reportan caso de abuso a un menor en un AIRBNB en el norte de Bogotá @PoliciaBogota hace presencia en la zona. pic.twitter.com/vSjBK7KYVp — Juan Fraile (@JuanFraile) June 14, 2026

“La Procuraduría General de la Nación constituyó agencia especial para intervenir en el proceso penal y en las actuaciones administrativas relacionadas con el presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad por parte de un ciudadano extranjero”, señaló la entidad.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía continúa recopilando testimonios y material probatorio para determinar el alcance de los hechos y establecer si hubo otras personas que pudieron tener algún grado de participación en este caso que hoy tiene conmocionado al país.