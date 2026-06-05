Fiscalía reveló detalles de un presunto caso de abuso contra una menor por parte de dos familiares en Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una pareja señalada de, presuntamente, participar en agresiones sexuales contra una menor de edad en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca. Según el ente investigador, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y enero de este año.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), el principal señalado es el padrastro de la víctima, quien habría cometido las agresiones sexuales. La Fiscalía también estableció que estas conductas habrían sido toleradas por la madre de la menor.

Las autoridades indicaron que la niña era intimidada por el presunto agresor con un arma de fuego para impedir que contara lo sucedido, situación que habría prolongado el silencio sobre los hechos.

Por estos actos, la pareja fue presentada ante un juez de control de garantías e imputada por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, cargos que no fueron aceptados.

El hombre fue enviado a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. Por su parte, la mujer deberá abstenerse de comunicarse con la víctima y sus cuidadores como medida de protección para la menor.

La captura de ambos se realizó el pasado 3 de junio en el parque principal de Caparrapí, en un operativo adelantado por la Policía Nacional.

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Una problemática que sigue golpeando a la niñez

Este caso se conoce en medio de las alertas por la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia. Un reciente estudio de Unicef, ECPAT Internacional e Interpol reveló que uno de cada cinco adolescentes colombianos usuarios de internet sufrió algún tipo de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología durante el último año, una cifra que evidencia la magnitud de los riesgos que enfrentan los menores en distintos entornos.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad y recordaron que la protección de la infancia requiere la acción conjunta de las familias, las instituciones y la sociedad.