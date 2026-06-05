Revelan cómo habrían escapado los implicados en el crimen de Fredy Santiago Guzmán tras robarle el celular en TransMilenio: cayó un segundo cómplice

La investigación por el asesinato de Fredy Santiago Guzmán, el estudiante universitario que murió tras un intento de robo en una estación de TransMilenio, sigue avanzando.

Cae segundo presunto implicado en el crimen de Fredy Santiago Guzmán, estudiante que murió tras intento de robo en TransMilenio

Este jueves se conocieron nuevos detalles del caso luego de que la Fiscalía judicializara a un segundo presunto implicado, quien habría tenido un papel clave en la huida de los responsables.

Se trata de Kevin Leonardo Naranjo Lemus, señalado de participar en los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios, en el occidente de Bogotá.

Según la Fiscalía, el joven universitario esperaba un articulado para regresar a su vivienda cuando fue abordado por al menos tres personas que intentaron hurtarle el celular. En medio del ataque, recibió una herida con arma blanca que le causó la muerte.

Durante las audiencias, el ente investigador reveló que uno de los señalados, identificado como Harold Figueroa Ballén, habría sido quien atacó a la víctima con un arma cortopunzante, ocasionándole una lesión en el pecho que comprometió la región precordial.

Pero uno de los hallazgos más llamativos de la investigación tiene que ver con la presunta forma en la que los implicados lograron escapar del lugar. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Kevin Leonardo Naranjo habría participado en la ejecución del plan criminal facilitando la huida de sus compañeros tras el ataque.

Kevin Leonardo Naranjo Lemus señalado como implicado en atraco y homicidio. Foto: Fiscalía General de la Nación

“Usted tenía que garantizar que las puertas del articulado se mantuvieran abiertas para de esta manera asegurar el ingreso al mismo de su compañero de empresa criminal y asegurar la huida al interior de este articulado”, señaló la Fiscalía durante la audiencia.

Las autoridades sostienen que, tras la agresión, los responsables abordaron un articulado identificado con las siglas M1511, vehículo que habría sido utilizado para abandonar rápidamente la escena del crimen.

Asimismo, la investigación permitió establecer que Naranjo Lemus sería uno de los tres hombres que ingresaron a la estación entre las 9:30 y las 10:00 de la noche del día de los hechos. Según la Fiscalía, cada uno habría desempeñado funciones específicas dentro del plan que terminó con la muerte del estudiante.

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“Es usted uno de quienes participa en la ejecución de la empresa criminal. Sí, en diferentes tareas, pero con un mismo objetivo”, expuso el ente acusador al presentar los elementos recopilados durante la investigación.

La Fiscalía imputó a Naranjo Lemus los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado en grado de tentativa. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. Por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Con esta captura ya son dos las personas judicializadas por el crimen de Fredy Santiago Guzmán. La primera fue Harold Figueroa Ballén, quien también permanece privado de la libertad mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente la participación de los involucrados en uno de los casos que más indignación ha generado en Bogotá durante los últimos meses.