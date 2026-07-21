Centro Comercial Andino se pronunció por caso de discriminación y anunció primera decisión: “No refleja los principios”

El Centro Comercial Andino habló sobre la supuesta discriminación que un guardia de seguridad mostró hacia una pareja homosexual dentro del lugar, en el norte de Bogotá.

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En redes sociales se compartió un video donde el guardia se acerca a dos jóvenes después de que se besaron. Después de esto, ambos hablaron y dijeron que estaban tratando de grabar un video cuando ocurrió todo.

“Se nos acerca un vigilante y nos dice que no podíamos demostrar ese tipo de afectos en los centros comerciales. (…) El señor dijo que no podíamos hacer eso y que si lo hacíamos nos iban a sacar”, comentó uno de los afectados.

Ante esto, el centro comercial emitió un comunicado para rechazar lo sucedido y dejar en claro que en sus instalaciones todas las personas son bienvenidas.

“Aquí caben todas las personas, todas las familias y todas las expresiones de afecto que se manifiesten con respeto y dentro de las normas de convivencia que aplican por igual para todos nuestros visitantes, sin distinción alguna“, señaló.

En ese contexto, rechazó cualquier caso de discriminación y explicó que, después de conocer lo que había pasado, se hizo una revisión de los hechos. Concluyó que la pareja involucrada no actuó de una manera que justificara la llamada del funcionario de seguridad.

El establecimiento confirmó que se puso en contacto con los dos jóvenes afectados para expresarles disculpas y reiterar el compromiso que hay con el respeto, la inclusión y la diversidad.

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“Este episodio no refleja los principios que orientan al Centro Comercial Andino ni el compromiso que tenemos con el respeto, la inclusión y la diversidad“, indicó.

Asimismo, anunció la primera decisión por lo ocurrido: se revisarán conjuntamente con la empresa de seguridad los protocolos de actuación aplicables al personal que presta sus servicios.

Además, confirmó que solicitarán reforzar los procesos de capacitación, con el propósito de garantizar que todas las personas sean atendidas de manera respetuosa, incluyente y coherente con los principios que promueve el centro comercial.

“Nuestro compromiso es que todas las personas se sientan bienvenidas, respetadas y seguras en Andino“, concluyó.