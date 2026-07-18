Capturan a presunto ladrón con brazalete del Inpec cuando huía en una camioneta robada

La Policía de Bogotá reveló que logró la captura de dos hombres luego de que hurtaran un vehículo en Puente Aranda. Los uniformados siguieron la camioneta y lograron dar con el paradero de los presuntos responsables.
Un ciudadano denunció que su automotor fue robado mediante la modalidad de atraco en Puente Aranda. Tras recibir la alerta, la Policía implementó un plan candado para ubicar el vehículo y a los asaltantes.
Gracias a la rápida reacción de los uniformados, la camioneta fue interceptada en el sector de Sosiego, en la localidad de San Cristóbal, cuando los sospechosos intentaban huir en el vehículo robado.
La Policía capturó en flagrancia a dos hombres señalados de participar en el robo de una camioneta en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Uno de ellos portaba un brazalete electrónico del Inpec. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/T808rUgKFH— Revista Semana (@RevistaSemana) July 18, 2026
Al revisar a los detenidos, los uniformados descubrieron que uno de ellos portaba un brazalete electrónico del Inpec por un proceso judicial en el que es señalado por un delito similar, cometido bajo la misma modalidad de robo.
“Durante el procedimiento, los uniformados capturaron a los dos delincuentes, recuperaron el automotor e incautaron un arma traumática con cuatro cartuchos”, indicó la Policía de Bogotá.
Los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Más robos de automotores
Uniformados de Bogotá también capturaron a dos personas en flagrancia que habían robado un vehículo en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba.
Los asaltantes pidieron un vehículo por aplicación y agredieron físicamente a un joven de 18 años. Tras recibir la alerta, la Policía inmediatamente activó el plan candado y utilizó el sistema de rastreo satelital, por medio del GPS del carro, para ubicar el vehículo.
Creyeron que escaparían con el vehículo que presuntamente acababan de hurtar, pero el GPS y la reacción oportuna de nuestros uniformados permitieron su ubicación y su captura en #Suba.— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 17, 2026
El vehículo fue recuperado y los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía. pic.twitter.com/AEtAI9e9D9
“Gracias a la reacción oportuna de los uniformados de la zona de atención adscritos al CAI Tierra Linda, fue posible la interceptación y la recuperación de este vehículo automotor en el barrio Aldea de esta misma localidad”, explicó el mayor Milton Pachón, comandante de la Estación de Policía de la localidad de Suba.
Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto.