La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un avance del proceso judicial que investiga la muerte de Yulixa Toloza, luego de someterse a un procedimiento estético en Bogotá y cuyo cuerpo fue abandonado posteriormente.

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El ente informó que radicó el escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes, según la investigación, habrían participado en hechos ocurridos después de la muerte de la mujer y relacionados con el presunto ocultamiento de evidencias.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos serán acusados formalmente por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

¿Qué les atribuye la Fiscalía?

Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, los dos procesados habrían intervenido en acciones destinadas a hacer desaparecer el vehículo que, presuntamente, fue utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima tras su fallecimiento.

Pruebas en el caso de Yulixa Toloza. Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Para la Fiscalía, estas actuaciones habrían dificultado el esclarecimiento de los hechos y afectado la recolección de pruebas fundamentales dentro del proceso penal.

La radicación del escrito de acusación representa una nueva etapa judicial, en la que el ente investigador buscará demostrar ante un juez la responsabilidad de los procesados por los delitos imputados.

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Un caso que conmocionó a Bogotá

El caso de Yulixa Toloza generó gran impacto luego de conocerse que la mujer murió tras practicarse un procedimiento estético el pasado 13 de mayo en Bogotá.

Desde entonces, la investigación ha permitido reconstruir lo ocurrido después de su fallecimiento y establecer la presunta participación de varias personas en maniobras que, según la Fiscalía, buscaban ocultar evidencias relacionadas con el caso.

El abogado penalista Francisco Bernate, en el programa digital Minuto 60, explicó las posibles consecuencias jurídicas para los implicados en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza en Bogotá. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Instagram @thereal.itala

Mientras avanza el proceso contra Hernández Morales y Sequera Delgado, las autoridades continúan desarrollando las diligencias judiciales para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.