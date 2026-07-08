Las “cirujanas de garaje” fueron condenadas. Así operaba esta red criminal con más 40 víctimas

La tragedia que vivió Yulixa Tolosa, la mujer que en Bogotá se sometió a un procedimiento conocido como lipólisis láser y terminó muerta, su cuerpo arrojado a un potrero; muchas mujeres estuvieron a punto de repetirla. En Medellín, por ejemplo, los quirófanos de garaje se extendieron, con graves consecuencias para la salud pública.

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Hace unas semanas la Fiscalía reportó la judicialización de cinco mujeres que estarían comprometidas con una serie de procedimientos estéticos irregulares como el que le practicaron a Yulixa Tolosa, una lipólisis láser que desarrollaban en quirófanos improvisados, garajes o salas de viviendas.

Los elementos de prueba fueron contundentes y las mujeres vinculadas terminaron con una condena por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa. Deberán pasar casi siete años privadas de la libertad por atentar contra la salud pública y la vida de sus clientas.

“Entre abril de 2023 y mayo de 2024, estas personas se articularon para contactar ciudadanas de diferentes edades, la mayoría por redes sociales, y convencerlas de acudir a sus consultorios para realizarse una intervención conocida como lipólisis láser con transferencia glútea”, señaló la Fiscalía.

Condena a mujeres por procedimientos estéticos irregulares Foto: Suministrada

Al menos 55 mujeres que creyeron en este ofrecimiento acudieron a casas de familia acondicionadas con salas de cirugía improvisadas, que no cumplían las condiciones requeridas para realizar tratamientos quirúrgicos invasivos. Más de 40 pacientes adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

“De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, Mosquera Aguirre era la encargada de realizar las cirugías, presentándose como médica sin contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Rojas Tobón asumió los asuntos comerciales, captaba a las clientes y recibía los pagos”, explicó el ente acusador.

El cuerpo de Yulixa Toloza fue arrojado en una vía de Cundinamarca. Vestía sudadera, zapatillas y una chaqueta en la cabeza. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Para la Fiscalía no se trata de hechos aislados, las mujeres conformaron una red criminal dedicada a realizar procedimientos estéticos de manera irregular, sin cumplir las medidas de higiene y salubridad de ahí que su condena incluyó el delito de concierto para delinquir, por la gravedad de los hechos y el daño causado a las víctimas.