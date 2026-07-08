“Ingresó a la ciudad con documentos falsos”: Fico Gutiérrez revela detalles de la captura de Arif Jhuman en gimnasio de El Poblado

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre la captura de un señalado traficante de drogas y armas en un gimnasio de El Tesoro, un exclusivo sector de El Poblado, en el sur de la ciudad.

El detenido, como lo reveló SEMANA, se llama Arif Jhuman y había viajado a la capital antioqueña para esconderse no solo de las autoridades estadounidenses, también de las canadienses, quienes lo piden en extradición por tráfico de drogas y armas.

“Este hombre también era buscado por las autoridades de Canadá, habría ingresado a Colombia con documentos falsos y enfrentaba cargos por la presunta conspiración para traficar más de cien armas de fuego entre Estados Unidos y Canadá”, reveló el alcalde Gutiérrez.

“Aquí trabajamos de la mano con las autoridades nacionales e internacionales para cerrarles el paso a las estructuras criminales transnacionales. Aquí hay autoridad, inteligencia y cooperación para encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, añadió.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo relaciona con una sofisticada red de tráfico de armas.

“Según la acusación y las audiencias judiciales, estas personas traficaron y conspiraron para traficar más de 100 armas de fuego desde Florida a Canadá entre 2023 y 2024. De esas armas, 29 fueron recuperadas en escenas del crimen en Canadá, incluyendo homicidios. Un arma de fuego comprada por Corbin fue recuperada en la escena de un homicidio 32 días después de su compra. Ninguno de estos acusados ​​posee licencia para traficar con armas de fuego”, dio a conocer la Fiscalía de Estados Unidos el 10 de diciembre del año pasado.

Arif Jhuman, canadiense detenido en un gimnasio de El Tesoro, en Medellín. Foto: Redes sociales.

En Tampa, Estados Unidos, el fiscal federal Gregory W. Kehoe anunció la apertura de la acusación formal contra Jhuman, además de otras cuatro personas.

Ellas son Tyler Corbin, de 25 años y originario de Tampa; Edward Noel, canadiense de 26 años, Alfredo Santana, de 32 años y originario de Miami; Omar Singateth, otro canadiense, de 24 años, y Jhuman, de 40 años.

Los cargos son por conspiración para traficar armas de fuego, tráfico de armas de fuego y venta de armas de fuego con licencia.

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Pero no solo eso. Tyler Corbin también es relacionado con la posesión y el tráfico de fentanilo, esa droga que causa decenas de miles de muertes en Estados Unidos, provocando un gran problema de salud pública.

Corbin y Santana fueron capturados en diciembre.