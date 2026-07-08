¿Qué pasará con los partidos programados en el estadio Atanasio Girardot tras el inicio de las obras?

La remodelación del estadio Atanasio Girardot de Medellín ya inició con el desmonte controlado de la cubierta de la tribuna occidental, una de las primeras intervenciones previstas dentro del proyecto que busca modernizar uno de los principales escenarios deportivos del país.

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Los trabajos comenzaron con el retiro de esta estructura, un proceso que se desarrollará por etapas y que, según las autoridades, no impedirá la realización de los partidos de fútbol programados en el escenario deportivo. Estas primeras labores tendrán una duración aproximada de dos meses.

La intervención hace parte del proyecto de renovación integral del estadio, que contempla una actualización de la infraestructura actual y la construcción de nuevas graderías, con las que se busca aumentar la capacidad del recinto de 44.000 a aproximadamente 60.000 espectadores.

Además de la ampliación del aforo, la remodelación incluye mejoras como la instalación de una nueva cubierta que permitirá proteger a los asistentes ante condiciones climáticas como la lluvia y el sol.

Sobre la renovación del escenario, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó algunos de los cambios que tendrá el estadio: “Este proyecto le dejará a la ciudad un escenario de talla mundial: pasaremos de 44.000 a 60.000 espectadores, tendremos una nueva cubierta para proteger a los asistentes del sol y la lluvia, nueva silletería, pantalla 360, mejores accesos, tecnología de primer nivel y más espacio público para la gente”.

Por otro lado, una de las renovaciones más importantes será la instalación de una pantalla 360, que permitirá una mejor visualización de los encuentros deportivos desde diferentes sectores del estadio. Esta estará acompañada de nueva silletería, con el objetivo de mejorar la comodidad de los aficionados durante los eventos.

Antes del inicio de las obras principales, la Administración Distrital adelantó los estudios técnicos y los trámites necesarios para avanzar con la intervención. Posteriormente, se contempla la instalación de la nueva estructura, además de otros componentes tecnológicos destinados a la modernización del escenario.

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De acuerdo con el cronograma previsto, la primera fase de transformación del Atanasio Girardot se desarrollará durante 75 días, periodo en el que Medellín espera avanzar en la renovación del estadio y mejorar sus condiciones para albergar competencias nacionales e internacionales.

Las autoridades aclararon que durante esta intervención los eventos que ya estaban programados se realizarán con normalidad y que las obras se suspenderán durante las fechas en las que se desarrollen actividades deportivas o culturales. Por el momento, el cierre total del escenario deportivo está previsto para el segundo semestre de 2027.

Mientras avanzan los trabajos, los equipos que utilizan el estadio como sede, Atlético Nacional e Independiente Medellín, continuarán disputando sus encuentros en el escenario con las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades deportivas.