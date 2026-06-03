Fechas y horarios para Independiente Medellín, Santa Fe y Tolima en la Copa Libertadores y Sudamericana

Luego de un primer semestre de 2026 lleno de emociones, expectativas, alegrías, derrotas, decepciones y objetivos cumplidos, los tres equipos colombianos que siguen con vida en los torneos oficiales de la Conmebol conocieron los horarios y fechas oficiales para los partidos de la siguiente ronda.

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Se trata de Deportes Tolima, Independiente Medellín y Santa Fe, la única cuota colombiana que sigue vigente en la Conmebol, luego de la eliminación de sus otros equipos, que no lograron avanzar en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Millonarios y América de Cali quedaron por fuera, mientras que Junior de Barranquilla ocupa el último lugar de su grupo.

Millonarios, América y Junior no están...

Millonarios, luego de empatar en Sao Paulo, dependía de sí mismo para clasificar en la Copa Sudamericana, pero se cayó en su propia casa en El Campín y fue incapaz de redondear una buena fase de grupos y se fue eliminado.

América de Cali le copió el desastre, mucho más cuando fue cabeza de serie, evitó a rivales de más jerarquía, pero también perdió los papeles y cuando tenía todo a su favor, pinchó con gran estruendo en el Pascual Guerrero.

Junior de Barranquilla tuvo una discreta participación en la Copa Libertadores y ahora busca reivindicarse al ser finalista en la Liga BetPlay. El Tiburón terminó en el último lugar de su grupo, pese a haber tenido opciones de competir de tú a tú con Sporting Cristal y Cerro Porteño, en una zona donde también estaba Palmeiras. Nada le salió bien.

Tolima, Santa Fe y Medellín hicieron la tarea

Deportes Tolima alcanzó el segundo lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y logró avanzar a los octavos de final. Ahora se enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador en una serie que comenzará en Colombia y se definirá en territorio ecuatoriano.

Independiente Medellín estuvo cerca de la eliminación luego de que la Conmebol le impusiera un duro castigo por los hechos violentos ocurridos en el partido ante Flamengo, encuentro que el equipo brasileño ganó 3-0 por escritorio. Finalmente, terminó tercero de su grupo y avanzó a los playoffs de la Copa Sudamericana.

A Santa Fe le ocurrió algo similar tras un irregular inicio en su grupo de Libertadores. Dejó escapar dos victorias en El Campín ante Corinthians y Peñarol y ahora deberá conformarse con un cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Caracas de Venezuela.

Fechas y horarios confirmados

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle - Octavos de final - Copa Libertadores

Partido de ida: 11 de agosto, 7:30 p.m., Murillo Todo de Ibagué.

Partido de vuelta: 18 de agosto, 9:30 p.m., Quito.

Independiente Medellín vs. Vasco Da Gama - Playoffs - Copa Sudamericana

Partido de ida: 22 de julio, 5:00p.m., Atanasio Girardot de Medellín.

Partido de vuelta: 29 de julio, 5:00 p.m., Sao Januario, Río de Janeiro.

Santa Fe vs. Caracas FC - Playoffs - Copa Sudamericana

Partido de ida: 23 de julio, 7:30 p.m., El Campín de Bogotá.

Partido de vuelta: 30 de julio, 7:30 p.m., Olímpico de la UCV, Caracas.