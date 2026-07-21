La reacción de la industria automotriz al “ya somos productores y exportadores de carros eléctricos”, de Petro

Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), se pronunció. Lo hizo luego de que el presidente, Gustavo Petro, asegurara que “ya somos productores y exportadores de carros eléctricos y antes no exportábamos ni una bicicleta”.

Las palabras del mandatario, con sus seguidores en plaza pública, en Bogotá, desataron todo tipo de reacciones. ¿Colombia exporta carros eléctricos?

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“Nosotros, desde la industria nacional, estamos en proceso del desarrollo de todas esas capacidades, justamente para iniciar con el proceso de ensamble de chasis eléctricos en Colombia para los buses de los sistemas de transporte masivo que va a requerir el país en los próximos años”, aseguró García, inicialmente, en diálogo con la emisora Blu Radio.

“Sí, eso es buses. Eso es la planta de Hino (Hino Motors Manufacturing Colombia S. A., principal ensambladora de la marca en Suramérica), en Cundinamarca, y una planta de buses también en Pereira, ¿cierto?“, le replicó la mesa de trabajo. “Correcto”, respondió la directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi.

“Sí, pero carros, automóviles eléctricos, ¿a cuánto estamos de comenzar a producir en Colombia?”, le insistió la mesa de trabajo, tras las declaraciones del presidente Petro.

“La verdad es que nosotros ya hemos, desde la industria, manifestado la firme intención de poder empezar, justamente, con proyectos para el ensamble de vehículos de nuevas tecnologías. En este momento no se ha confirmado si estos vehículos serán eléctricos o serán híbridos, pero lo cierto es que ya hay una capacidad industrial en Colombia que permitiría, efectivamente, poder dar ese paso en el mediano plazo”, anotó García.

“Para mí es difícil en este momento poder dar un tiempo exacto (respecto a qué significa mediano plazo), pero lo que sí es importante compartirles a ustedes es que ya la capacidad industrial está y eso depende también mucho de las conversaciones que podamos tener también con el nuevo gobierno para poder avanzar rápidamente en la toma de esas decisiones, porque tomar una decisión sobre un nuevo proyecto de ensamble requiere muchos habilitantes”, aseguró.

Foto de referencia de vehículos eléctricos Foto: Getty Images

“Requiere, efectivamente, poder garantizar la continuidad de los instrumentos industriales. Se han venido tomando y sacando una serie de decretos que podrían empezar a desarrollar como este nuevo ecosistema para pensar en la materialización del ensamble de vehículos eléctricos, pero esto es solamente un paso. Entonces, sí, realmente dependerá mucho de lo que pueda pasar en los próximos meses, en los anuncios que se puedan tener en los próximos meses y en el trabajo que podamos tener con el próximo gobierno para seguir adelante con esta intención que hemos manifestado, justamente, para poder avanzar en la puesta del ensamble de vehículos eléctricos en Colombia”, acentuó.

Al consultarle dónde se contemplaría el ensamble de vehículos eléctricos en Colombia, García respondió: “Pues en este momento nuestra planta de Renault está ubicada en Envigado y es justamente esta compañía la que ha hecho esta manifestación de la firme intención. Y lo importante es eso, entender que el reto del próximo gobierno no será empezar desde cero, sino aprovechar justamente esa capacidad que ya existe para que ese anuncio y esa firme intención se puedan materializar”.

Al insistirle en si la frase del presidente Petro era real o falsa, la directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi dijo que es un manifiesto de intenciones, no algo que exista.

Foto de referencia sobre un vehículo eléctrico Foto: Getty Images

Respecto a la exportación mencionada por el jefe de Estado, García anotó: “En el año 2024 se exportó un bus, un bus eléctrico a México. En el año 2025 se exportó un bus, un bus eléctrico a Perú. En 2026 no se ha exportado ni a Perú ni a México. Por eso es que el presidente Petro habla de porcentajes y no habla de vehículos exportados”, puntualizó.