Tras anunciar a “Simón Bolívar” como nuevo primer vicepresidente de la Cámara, Mafe Carrascal publica mensaje y fotos de cara a la nueva legislatura

La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal Rojas, integrante del Pacto Histórico, ha sido blanco de toda la atención. Durante la instalación de la nueva legislatura mencionó a Simón Bolívar como nuevo primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.

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Este fue el momento:

La congresista se equivocó al leer el resultado de la elección del primer vicepresidente de la Cámara: “180 votos para Simón Bolívar”. El elegido fue, en realidad, Simón Molina, de Creemos.

Aunque le hicieron énfasis en su error, ella insistía en que no se había equivocado.

Posterior a ello, la congresista María Fernanda Carrascal publicó un mensaje en sus redes sociales, al igual que fotos, congratulándose por el rol que asumirá durante los siguientes cuatro años.

“Recibo esta honrosa elección no como un privilegio, sino como un mandato. No hay mayor dignidad que la de servir al pueblo cuando este deposita su confianza en una causa justa. Mi gratitud pertenece a quienes, con su voto, han decidido que la voz de los olvidados, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud y de quienes nunca han renunciado a la esperanza tenga un lugar en el Congreso de la República. Que nadie espere de mí silencio ante la injusticia ni descanso frente al deber. Mientras me quede aliento, lo dedicaré a defender la libertad, la igualdad y la dignidad de nuestra patria. Gracias por esta confianza. Desde hoy renuevo mi juramento: no apartarme jamás del lado de Colombia y de su gente”, señaló Mafe Carrascal.

En otro mensaje, Carrascal señaló: “Ha sido instalada la legislatura 2026–2027 Saludo la elección de Nicolás Barguil como presidente de la Cámara de Representantes, de Simón Molina como primer vicepresidente y, de manera especial, la de mi compañero de bancada, @eravelasco (Erick Velasco), del @PactoCol, como segundo vicepresidente.

La elección de Erick, como segundo vicepresidente, representa la presencia de la oposición en la Mesa Directiva de la Cámara, en cumplimiento de las garantías consagradas en el Estatuto de la Oposición. También representa a nuestro proyecto político comprometido con las transformaciones que millones de colombianos y colombianas respaldaron en las urnas. Le deseo aciertos en esta responsabilidad.

También saludo la elección de Miguel Ángel Sánchez Vásquez como secretario general y de James Cañizales como subsecretario. Como mujer congresista, lamento que la Mesa Directiva y Administrativa no cuente con representación femenina. La participación de las mujeres en los espacios de dirección del Congreso no es un asunto simbólico: es una condición necesaria para avanzar hacia una democracia más representativa, diversa y paritaria.

Al presidente @NicolasBarguil le expreso nuestra expectativa de que este sea un periodo en el que se garanticen plenamente las voces de la oposición, el uso de la palabra y una agenda legislativa respetuosa del pluralismo, en estricto cumplimiento de las garantías establecidas en el Estatuto de la Oposición. Tengan claro que ejerceremos una oposición democrática y propositiva. Defenderemos cada derecho conquistado y seguiremos impulsando las transformaciones que el país necesita”.

De otro lado, Abelardo De La Espriella, presidente electo, sentó su posición sobre la derrota que sufrió en la elección del Senado: Honorio Henríquez, candidato del Centro Democrático, se impuso en la corporación con el respaldo del Pacto Histórico y sepultó la aspiración de Alfredo Deluque, quien tenía el guiño del Tigre.

De La Espriella empezó diciendo que respeta plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. A renglón seguido, relató que siempre quiso que Enrique Gómez, el dirigente de Salvación Nacional, le impusiera la banda presidencial; es decir, que tuviera el liderazgo de esa corporación.

“Nunca estuve obsesionado con la presidencia del Senado. Esa es la verdad. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes”, aseguró el jefe de Estado electo.