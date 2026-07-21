Cuestionan entrega de Notaría Sexta de Cartagena a días del fin del gobierno Petro

Quedan pocos días para que finalice la administración de Gustavo Petro y el presidente sigue dejando nombramientos anclados a los cargos del Estado, un asunto que preocupa a la administración entrante de Abelardo De La Espriella.

La nueva movida sucede en el Ministerio de Justicia, cartera que emitió un decreto en el que se designa la responsabilidad de la notaría sexta de Cartagena a Karina Margarita Vásquez Buelvas, de manera interina.

Vásquez es señalada por su posible cercanía con el excongresista del Pacto Histórico, Fernando Niño, quien podría tener aspiraciones políticas para las elecciones regionales de 2027. La nueva notaria también sería cercana a José Julián Vásquez, dirigente de ese partido en el departamento de Bolívar.

La preocupación no es nueva. Durante la campaña el presidente electo, Abelardo De La Espriella, señaló a Niño de “liderar una presunta compra de votos que distorsiona la voluntad soberana de los colombianos”.

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La preocupación se debe a que la nueva notaría es hermana del dirigente José Julián Vásquez y tiene una cercana relación de amistad con el exrepresentante a la Cámara, Niño. Vásquez, además, es familiar del exalcalde de Cartagena, Manolo Duque, quien fue señalado por presunta corrupción.