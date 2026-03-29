Empleos
Notarías abren vacantes para los colombianos: fechas de inscripción y buenos salarios para notarios
Esto es lo que debe saber sobre el nuevo concurso que se abrió en estas oficinas públicas.
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29 de marzo de 2026, 6:20 a. m.
Las notarías en Colombia son reguladas por la Superintendencia de Notariado y Registro. Foto: Guillermo Torres
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