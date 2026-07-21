Abelardo De La Espriella revela los nombres del nuevo director de la UNGRD y el embajador en México

Abelardo De La Espriella, presidente electo, reveló los nombres de dos funcionarios clave que lo acompañarán en su Gobierno desde el 7 de agosto. La noticia la dio a conocer desde el empalme regional que lideró en Medellín junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde Federico Gutiérrez.

De La Espriella anunció al geólogo David Santiago Tamayo Roldán como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a quien le encargó máxima vigilancia tras el escándalo de corrupción que ocurrió en esa entidad durante la administración Petro.

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“Un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”, dijo el mandatario electo desde la capital de Antioquia en la tarde de este 21 de julio.

El presidente también informó que el empresario Mauricio Tobón será el embajador de Colombia en México, quien cuenta con un largo recorrido político en Medellín. Él fue concejal, compitió por la Gobernación de Antioquia y lideró la iniciativa de Antioquia Federal.

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No solo eso. De La Espriella contó que la sede de ProColombia será trasladada al Valle de Aburrá y que tendrá una sede alterna de la Presidencia en la misma región, luego del ofrecimiento que le hizo el gobernador Andrés Julián Rendón.

Así las cosas, los paisas siguen ocupando un lugar importante en el gabinete que construye el presidente electo. A los nombrados, se suman las de Deporte, Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde Federico Gutiérrez, y la de Cultura, Paola Holguín, exsenadora y exprecandidata presidencial del Centro Democrático.