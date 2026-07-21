Abelardo De La Espriella sumó importante respaldo en la Cámara de Representantes

Luego de la instalación de las mesas directivas en el Congreso este 20 de julio, Abelardo De La Espriella, presidente electo, recibió un respaldo importante en la Cámara de Representantes.

En una declaración pública, algunos representantes elegidos por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) comentaron su interés por acompañar la agenda legislativa del Gobierno entrante.

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“Manifestamos, de manera libre, autónoma e independiente, nuestra decisión de acompañar decididamente la construcción de la Patria Milagro liderada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella”, indicó el comunicado.

Los congresistas agregaron que la decisión se tomó luego de una evaluación de la realidad del país y los retos que se tienen en las regiones.

Abelardo De La Espriella sumó un respaldo importante en la Cámara de Representantes, luego de que congresistas evaluaran la realidad del país y los retos de las regiones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Consideramos que la construcción de la Patria Milagro debe comenzar, necesariamente, en los municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la exclusión y la débil presencia institucional”, expresó el documento.

Agregó que esos pueblos reclaman la presencia efectiva del Estado, traducida en inversión social, infraestructura, desarrollo rural, acceso a servicios públicos, fortalecimiento institucional y oportunidades para sus comunidades.

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“Esperamos del Gobierno nacional una política de paz seria, responsable y eficaz que permita avanzar hacia la terminación definitiva del conflicto armado. Confiamos en que la Patria Milagro honre, de manera efectiva, la deuda histórica que el Estado mantiene con millones de víctimas del conflicto armado”, detalló.

La comunicación que se divulgó frente a la opinión pública tiene la firma de los representantes Jorge Rodrigo Tovar, Karen López, Juan Carlos Vargas, Luis Ramiro Ricardo, Javier López Díaz, Alejandro Castillo, Laura Díaz, James Mosquera y Janeth Sabogal.

Abelardo De La Espriella, presidente electo, asumirá el poder el 7 de agosto de 2026. Foto: SEMANA

Este respaldo es importante para el Gobierno entrante porque sus votos ayudarán a impulsar sus iniciativas en la Cámara. A eso se suma el apoyo del Centro Democrático, Cambio Radical, Creemos y Salvación Nacional. Hay otras colectividades que aún no definen sus posturas.