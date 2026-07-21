Abelardo De La Espriella tendrá cuatro sedes alternas de Presidencia

Abelardo De La Espriella, presidente electo, insistió en que no gobernará exclusivamente desde Bogotá. Además de la oficina que tendrá en la Casa de Nariño, él tendrá tres sedes alternas.

Como inicialmente se contó, el primer espacio que se adecuará será el Batallón Paraíso del Ejército Nacional, ubicado en el norte de Barranquilla. El segundo será el Palacio Rafael Uribe Uribe, en Medellín. El sitio de Cali está por resolverse.

Así lo detalló el primer mandatario electo: “Ustedes saben que yo he dicho que no voy a gobernar desde la Casa de Nariño, pues voy a ir a Bogotá, pero voy a estar en todas las regiones del país. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, otra sede alterna en Cali y una sede en Medellín”.

Medellín, Cali y Barranquilla serán las sedes alternas de la Presidencia durante el mandato de Abelardo De La Espriella. En Antioquia, el despacho estará en el Palacio Rafael Uribe Uribe. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/05Wy4qSmIR — Revista Semana (@RevistaSemana) July 21, 2026