Abelardo De La Espriella reacciona a la elección de Honorio Henríquez en el Senado: revela conversación con Álvaro Uribe y cuenta qué le dijo a Alfredo Deluque

Abelardo De La Espriella, presidente electo, sentó su posición sobre la derrota que sufrió en la elección del Senado: Honorio Henríquez, el candidato del Centro Democrático, se impuso en la corporación con el respaldo del Pacto Histórico y sepultó la aspiración de Alfredo Deluque, quien tenía el guiño del Tigre.

Él empezó diciendo que respeta plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. A renglón seguido, relató que siempre quiso que Enrique Gómez, el dirigente de Salvación Nacional, le impusiera la banda presidencial; es decir, que tuviera el liderazgo de esa corporación.

Después, De La Espriella comentó: “Nunca estuve obsesionado con la presidencia del Senado. Esa es la verdad. Mi interés nunca fue controlar esa elección, sino actuar con absoluto respeto por la institucionalidad y la separación de poderes”.

El mandatario electo describió que cuando se apartó de la elección a la presidencia del Senado fue contactado por Alfredo Deluque: “Me manifestó su interés de aspirar a la presidencia del Congreso. Le dije, ‘procede, consíguete los votos, construye los apoyos necesarios y cuenta conmigo’”.

De La Espriella reveló que el mismo mensaje se lo compartió al expresidente Álvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático: “Lo mismo le dije al presidente Álvaro Uribe cuando conversamos sobre el tema. Le dije, ‘presidente, estamos en democracia, que cada candidato se rebusque sus votos y que los compromisarios vean a ver si llegan a un acuerdo’”.

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