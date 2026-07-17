Alfredo Deluque suma el respaldo de tres partidos políticos para la presidencia del Senado

Sigue el movimiento de alianzas en el Senado de la República para materializar el triunfo de Alfredo Deluque como presidente de esa corporación para el periodo 2026-2027, tal como lo impulsa el electo Gobierno De La Espriella.

Se hizo público que la coalición de la Alianza Verde, En Marcha y Aico depositará su voto a favor del congresista del Partido de la U, a quien el Centro Democrático le hace contrapeso con la candidatura de Honorio Henríquez.

Cambio Radical apoyará a Alfredo Deluque a la Presidencia del Senado

En un comunicado de prensa se afirmó: “La coalición conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha y Aico informa que, por decisión mayoritaria de sus senadores, respaldará la candidatura del senador Alfredo Deluque”.

La decisión tomó por sorpresa a varios sectores políticos, incluso al líder de En Marcha, Juan Fernando Cristo, quien dijo en su cuenta de X que su colectividad no había firmado esa comunicación, pero luego eliminó el mensaje.

Además de estos partidos políticos, Deluque ya cuenta con el visto bueno de los conservadores, Cambio Radical y demás aliados de la administración De La Espriella, pero no suma al Centro Democrático ni al Pacto Histórico.

Los uribistas no dan el brazo a torcer y votarán por Henríquez por múltiples razones: creen que deben tener la presidencia por ser la segunda fuerza política más importante del Senado y por haber sido oposición al Gobierno Petro.

Álvaro Uribe se mete en la puja por la presidencia del Senado: este fue el reclamo que le hizo a Alfredo Deluque

Además, los congresistas del Centro Democrático creen que Deluque habría apoyado varias iniciativas del Gobierno saliente, lo que le restaría credibilidad frente al sector político de la derecha, según el mismo partido.

Las próximas horas serán definitivas para establecer cómo quedarán conformadas las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes, que formalmente serán elegidas el próximo 20 de julio en la instalación de la Legislatura 2026-2030.