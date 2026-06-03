Juan Fernando Cristo dijo que “no hubo fraude. No habrá Constituyente” y Claudia López le respondió

En medio de la tormenta política en el país, luego de que el presidente Gustavo Petro pusiera en duda los resultados electorales del pasado domingo 31 de mayo que dieron con ganador a Abelardo de la Espriella, el exministro Juan Fernando Cristo compartió un mensaje este miércoles a través de su cuenta en X que no pasó por alto e inmediatamente le respondió la excandidata presidencial, Claudia López.

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“No hubo fraude. No habrá Constituyente”, dijo Cristo esta mañana de miércoles 3 de junio, quien apoya al candidato presidencial Iván Cepeda.

Tras lo anterior, López le respondió a Cristo en otro escrito en X.

“Muy importante corrección y claridad, pero de quien se espera es del candidato @IvanCepedaCast…. Qué tal algo como: ‘Aceptamos los resultados de primera vuelta y escuchamos al país.Desistimos de la propuesta de una Constituyente. Persistiremos en la propuesta de un Acuerdo Nacional que supere la crisis de la salud, el deterioro de la seguridad, el riesgo energético, el riesgo fiscal y que enfrente, eficaz y legítimamente, la corrupción y la criminalidad que impiden el desarrollo social y económico sostenible de nuestras regiones.Debatiremos de cara al país.Respetamos la democracia y aceptaré los resultados de segunda vuelta, cualquiera que ellos sean.’Es muy obvio, no den más vueltas", fue puntualmente el mensaje de López, tras darle retuit a lo dicho por Cristo en X.