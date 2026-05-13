Liberales que se sumaron a Iván Cepeda y que llevó Juan Fernando Cristo a esa campaña no volverán al Congreso

La campaña de Iván Cepeda y el partido En Marcha anunciaron con bombos y platillos que un grupo de líderes y congresistas del Partido Liberal decidió respaldar esa candidatura en las últimas horas.

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Sin embargo, ha trascendido, según personas cercanas a la colectividad, que dentro de quienes expresaron ese respaldo no estaría ningún congresista electo o que repetirá curul, por lo menos en la foto oficial, sino que los que anunciaron su respaldo públicamente no volverán al Congreso.

Por ejemplo, allí estuvo la representante por el Tolima Olga González, quien se quemó en las pasadas elecciones. González es una de las nueve congresistas que componen el grupo de las Sin Piedad que respaldó al presidente Gustavo Petro desde el comienzo de su gobierno.

Cepeda agradeció el respaldo de ese sector del liberalismo. Foto: Cortesía prensa Juan Fernando Cristo

Asimismo, la representante por Sucre, Karyme Cotes, quien también hace parte de ese grupo de mujeres congresistas que se acercó al petrismo, no volverá al Congreso.

A su vez, en el evento estuvieron los representantes Carlos Felipe Quintero del Cesar y Álvaro Rueda de Santander, quienes tampoco volverán al Congreso.

En ese sentido, todos los congresistas del Partido Liberal electos o que repiten curul no apoyarían a Cepeda, sino que estarían jugados con Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático que recibió los apoyos de los partidos políticos tradicionales.