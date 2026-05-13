El expresidente Ernesto Samper confirmó su apoyo a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo. El exmandatario también pidió que los políticos de bases liberales se sumen a su aspiración.

“En las próximas elecciones el país tendrá que decidir entre profundizar el cambio, ampliar las oportunidades para los jóvenes y mantener viva la esperanza de un país más justo, o regresar al viejo modelo neoliberal”, expresó Samper.

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El exjefe de Estado argumentó que respalda a Cepeda con el objetivo de que en el próximo gobierno se profundice en las reformas sociales, se trabaje por el sur global y se insista en la construcción de la paz territorial.

“Este respaldo también debe ser el punto de partida para construir un gran frente progresista y socialdemócrata, amplio y mayoritario, en el que quepamos todas y todos los que creemos en la paz, la justicia social y un mejor país para las nuevas generaciones", detalló el exmandatario.

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Así como Samper, el exministro Juan Fernando Cristo les pidió a los liberales respaldar la candidatura de Cepeda.