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Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket y llega a 45% en sus probalidades de llegar a la Presidencia

El candidato de Defensores de la Patria mantiene una tendencia ascendente de cara al 31 de mayo.

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Redacción Confidenciales
12 de mayo de 2026 a las 7:37 p. m.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

A 19 días de la primera vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella seguiría incrementando el respaldo para lograr el objetivo de llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella suma un nuevo apoyo para su campaña en materia ambiental

Según Polymarket, la plataforma de predicciones y apuestas, internacional y descentralizada, el candidato del movimiento Defensores de la Patria tiene un 45 % de probabilidad de llegar a la Presidencia.

Se trata de la recta final de la campaña en la que, según estas mediciones, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, cuenta con el 41 % de probabilidad, mientras que Paloma Valencia, del Centro Democrático, tiene el 16,6 %.

La tendencia se ha ido marcando en los últimos días pues, en las últimas horas, De la Espriella ha logrado incrementar la ventaja en la plataforma frente a los demás contendores.

Las próximas semanas serán definitivas para saber quién será el nuevo presidente de Colombia, quien sucederá a Gustavo Petro y que llegará a la Casa de Nariño para tomar el rumbo de la nación durante los próximos cuatro años.