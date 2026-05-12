Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket y llega a 45% en sus probalidades de llegar a la Presidencia

A 19 días de la primera vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella seguiría incrementando el respaldo para lograr el objetivo de llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella suma un nuevo apoyo para su campaña en materia ambiental

Según Polymarket, la plataforma de predicciones y apuestas, internacional y descentralizada, el candidato del movimiento Defensores de la Patria tiene un 45 % de probabilidad de llegar a la Presidencia.

Se trata de la recta final de la campaña en la que, según estas mediciones, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, cuenta con el 41 % de probabilidad, mientras que Paloma Valencia, del Centro Democrático, tiene el 16,6 %.

La tendencia se ha ido marcando en los últimos días pues, en las últimas horas, De la Espriella ha logrado incrementar la ventaja en la plataforma frente a los demás contendores.

Las próximas semanas serán definitivas para saber quién será el nuevo presidente de Colombia, quien sucederá a Gustavo Petro y que llegará a la Casa de Nariño para tomar el rumbo de la nación durante los próximos cuatro años.