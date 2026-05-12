Iván Cepeda hizo el primer reporte de sus ingresos y gastos de campaña

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, presentó a Cuentas Claras su primer reporte de ingresos y gastos en el marco de la campaña por la Casa de Nariño.

El candidato informó que su proyecto político se ha apalancado con un crédito bancario por 15.000 millones de pesos y gastos que suman 1.931.428.903 pesos.

Así van los gastos de las campañas presidenciales: solo tres candidatos han reportado sus cuentas

Ese dinero se ha usado en los siguientes frentes: gastos de administración (75.000.000 pesos), gastos de oficina y adquisiciones (3.172.350 pesos), servicio de transporte y correo (387.788.961 pesos), gastos judiciales, de rendición de cuentas (60.000.000 pesos) y propaganda electoral (1.405.467.592 pesos).

En la medida en que avance la contienda, las diferentes campañas políticas irán reportando sus cifras en Cuentas Claras.