Iván Cepeda anuncia acciones legales contra Efraín Cepeda tras llamarlo “guerrillero”

El senador Iván Cepeda anunció a través de X que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Efraín Cepeda Sarabia, a raíz de unas declaraciones realizadas el pasado 7 de agosto. Cepeda sostiene que fue acusado de manera “calumniosa y mendaz” de pertenecer a organizaciones armadas ilegales.

Iván Cepeda anuncia que le dará un mensaje al país este viernes, antes de la posesión presidencial

“Anuncio que interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Efraín Cepeda Sarabia. Emprenderé esta acción penal a causa de las declaraciones públicas que hizo el pasado 7 de agosto en las que, en forma calumniosa y mendaz, me acusa de pertenecer a organizaciones armadas ilegales”, escribió en una publicación hecha en la red social.

Además, el senador afirmó que estas acusaciones podrían incrementar los riesgos y amenazas contra su vida, por lo que pidió a la Fiscalía actuar con rapidez y llamar a Efraín Cepeda a responder ante la justicia por sus declaraciones.

INTERPONDRÉ DENUNCIA PENAL CONTRA EFRAÍN CEPEDA



Anuncio que interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Efraín Cepeda Sarabia.



Emprenderé esta acción penal a causa de las declaraciones públicas que hizo el pasado 7 de agosto en las que, en… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 9, 2026

“Estas mentirosas acusaciones propician la violencia en mi contra y agravan las amenazas contra mi vida. Espero que la Fiscalía, a la mayor brevedad, llame al señor Cepeda Sarabia, acostumbrado a gozar de impunidad, a responder por sus actos ante la justicia”, concluyó en su mensaje.

Las declaraciones de Efraín Cepeda se produjeron después de que el senador del Pacto Histórico liderara las movilizaciones sociales convocadas para expresar su desacuerdo con la llegada del abogado colombiano a la Casa de Nariño.

Efraín Cepeda Senador Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Estas acciones generaron diversas reacciones en la clase política colombiana, especialmente por parte del presidente del Partido Conservador, quien lanzó fuertes cuestionamientos contra el senador progresista.

Uno de los principales puntos de su intervención fue la denominada política de “paz total”, estrategia que Cepeda criticó al considerar que habría favorecido a organizaciones armadas ilegales. En ese sentido, el dirigente conservador calificó la iniciativa como una estrategia utilizada para brindar beneficios a estos grupos.

“El tema de la seguridad no es menor. La paz total fue el embeleco para proteger a los grupos armados y que votaran por Iván Cepeda”, señaló el dirigente conservador a los medios de comunicación.

Cepeda también lanzó fuertes señalamientos contra Iván Cepeda, a quien vinculó directamente con sus cuestionamientos de la política de seguridad del Gobierno Petro. En medio de sus declaraciones, afirmó que el senador del Pacto Histórico tendría una postura incluso más cercana a la guerrilla que el propio presidente Gustavo Petro.

“(Iván Cepeda) es más guerrillero que Gustavo Petro. Y votaron por él, pero no les alcanzó. La voluntad del pueblo colombiano es más grande”, dijo el exsenador.